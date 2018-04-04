谷歌微軟來台設研發中心 唐鳳：產業AI化

2018-04-04 09:36 中央社 記者顧荃台北4日電



微軟與Google相繼來台設立AI（人工智慧）研發中心，政務委員唐鳳認為，這將有助於「產業AI化」，用AI解決各領域中冗事，普遍應用AI，也就是對AI的「除魅」。

台灣產業的強項，傳統上以製造業和資通訊科技為主，唐鳳指出，其實台灣原本就有AI發展的優勢，只差在環境。不管是做語言辨識、視覺模型或下圍棋的Alpha Go，很多人的主要研究是在台灣完成，只是過去台灣沒有好的運用場域；以她跟跨國公司接觸的經驗，很多高層問，「什麼時候台灣準備好了，我們就要回來」，近年透過外國人才專法立法等，環境慢慢在改善。

唐鳳表示，微軟與Google來台設立AI研發中心，不只是要把「AI產業化」，也就是把AI研發的這件事當作產業。此外，同樣重要的則是「產業AI化」，把現有各產業中的冗事自動化；讓人減少做冗事時間，就可以有多一點時間在學習或是創新上，也可以花更多點力氣在人跟人相處，因為這個部分是沒辦法自動化的。

唐鳳說，引入AI快速解決本來沒有辦法快速解決的問題，這件事創造出來的價值，大過於去做一些研究，但是只能應用在一些小小的領域；例如她的領域是民主治理，就可以應用AI來整理、搜集網路意見，每個人在自己的工作上碰到一些冗事的時候，都可以想如何引入AI來解決。

她說，微軟、Google來台灣設點，讓AI產業化或者是產業AI化，她認為對一般人最重要的影響，「是讓AI這件事『除魅』」，不會把它看作什麼神秘的東西。現在說的AI，絕大部分是自動化技術，只是更便宜、更快訓練好的自動化技術。

唐鳳指出，像人民要有公民素養、法律素養，也就是對法律「除魅」，並不是少數的立法委員、大法官或律師才懂的東西。AI的「除魅」，可以說是AI技術的一種普及化或民主化，任何人都可以主導它，任何人都可以稍微用AI來省一點力氣。