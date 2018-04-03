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蘋果Mac傳用自製晶片 台積電具潛在商機

2018-04-03 21:22中央社 新竹3日電

蘋果(Apple)傳出未來Mac電腦將改用自製晶片，取代英特爾(Intel)的處理器。工研院IEK認為，蘋果自製晶片合理，只是對英特爾影響應不大，台積電未來潛在商機可期。

彭博引述知情人士消息，蘋果為讓Mac、iPhone和iPad等所有終端設備無縫整合，計劃最快2020年開始，將在Mac電腦上改用自製晶片，取代英特爾的處理器。

英特爾受這項消息衝擊，股價重挫3.16美元，收在48.92美元，跌幅達6.07%。

工研院產業經濟與趨勢研究中心總監楊瑞臨認為，蘋果基於終端設備整合布局，在Mac電腦改用自製晶片合理。

只是個人電腦市場遲滯，蘋果市占又有限，重要的是英特爾營運重心已從過去的個人電腦轉往雲端、伺服器，中、長期策略布局到位，楊瑞臨預期，蘋果未來Mac電腦改用自製晶片對英特爾影響應不大。

楊瑞臨預期，蘋果Mac電腦若採用自製晶片，應會持續委由台積電代工生產，只是單看Mac電腦晶片數量，可以預見對台積電業績貢獻將相當有限。

不過，蘋果未來對特殊應用晶片(ASIC)需求將不斷增加，楊瑞臨認為，隨著台積電與蘋果合作關係深化，將有利台積電掌握未來5G與人工智慧(AI)應用時代蘋果新終端設備晶片代工訂單，潛在商機可期。

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