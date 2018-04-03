連假搶眼球商機 MOD對尬凱擘

2018-04-03 19:59 中央社 台北3日電



清明5天連假即將到來，台灣兩大影視平台中華電信MOD與凱擘大寬頻上架多部強檔電影，在片單上「互別苗頭」，搶攻眼球商機與宅經濟。

中華電信MOD用戶數已成長至170萬戶，躍升為全台第一大影視平台，今年清明連假長達5天，中華電摩拳擦掌搶攻眼球商機，提供電影、戲劇、卡通和紀實片。

瞄準連假觀影需求高漲，MOD祭出一連串電影，包括具慎終追遠意涵的「可可夜總會」，以及同樣講述親情、生死輪迴的韓片「與神同行」。同時更提供「野蠻遊戲：瘋狂叢林」、「東方快車謀殺案」、「陰兒房第4章：鎖命亡靈」、「STAR WARS：最後的絕地武士」、「雷神索爾3：諸神黃昏」，還有MOD獨家搶先開放48小時VOD發行的「奇蹟男孩」。

MOD「電影199」春假特別策劃「長假看片王」，囊括近期院線票房熱銷電影、金馬54佳作與奧斯卡加持電影，同時針對兒童節提供「兒童動畫節」專區。

「戲劇199」則推出韓劇「有品味的她」，還有「醫療船」、「女管家」、「黑色復仇」、「翻牆的記憶」等多部戲劇。

「紀實199」則推出BBC相隔16年續集才問世的4K「藍色星球」第2季，把海洋美景盡收眼底，還有林志玲獻聲的微紀錄片『了不起的匠人』，以及由「舌尖上的中國」主力團隊擔綱拍攝的「尋味順德」。

此外，中華電信推出的OTT服務Hami Video清明連假同步上架電影「與神同行」、韓劇「有品味的她」、日本同步新番動漫，以及已逝香港演員張國榮多部代表電影「霸王別姬」、「阿飛正傳」、「春光乍洩」等。

凱擘大寬頻數位機上盒myVideo也推薦連假片單，囊括好萊塢、韓國、台灣電影，近2萬部電影及戲劇，搶攻連假不出門的宅經濟。凱擘表示，將上架台灣影史韓片票房冠軍的「與神同行」，感人的親情橋段被網友喻為「核彈級的催淚神片」，是絕不能錯過的韓國電影；改編自同名經典小說的「東方快車謀殺案」、「歌喉讚3」，以及改編自馬戲團始祖教父巴納姆真實故事的「大娛樂家」。

另外，凱擘也獨家上架拿下金馬獎的最佳劇情片「血觀音」；真人真事改編的「金錢世界」，「單身動物園」導演的新作「聖鹿之死」，延續前作的荒誕冷調風格，獲坎城影展「最佳劇本獎」。