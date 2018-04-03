一詮首季營收年增3.97% 第2季看增溫

2018-04-03 18:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



一詮精密（2486）今（3）日公布3月營收，累計今年第1季營收小幅較去年同期成長3.97%，詃公司去年全年每股稅後虧損約0.86元，該公司自去年在調整產品組合之後，今年營運有望回升。

一詮3月營收為3.78億元，較去年同期微幅減少0.09%，較2月成長35.4%，單月營收優於上月主要是工作天數回到正常情況所致，累計今年第1季營收為10.53億元，首季營收較去年同期成長3.97%。該公司表示，首季仍會有匯兌損失，首季仍在結算中。

對於第2季展望，該公司表示，第1季是產業淡季，而以產業循環和目前手上訂單來看，第2季營運可望逐漸加溫，將有優於第1季的表現。

至於目前營運結構上，目前一詮的主要三大產品包括傳統LED導線架、表面黏著型（SMD）LED導線架、電視背光燈條。其中，傳統LED佔營收比重約33%、表面黏著型（SMD）LED導線架約26%，電視背光燈條則約18%。

對去年全年的虧損金額1.67億元，較前一年全年虧損金額1.03億元明顯增加，

對於去年的虧損表現，一詮表示，近幾年來，導線架在大陸廠商的殺價競爭下，幾無毛利可圖，是公司虧損的主要原因，目前該公司昆山廠原本主力生產的表面黏著型（SMD）LED導線架，目前已不再生產，並將產能拉到其餘較具毛利的產品。