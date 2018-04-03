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小蝦米打贏大鯨魚 廠商分享專利戰經驗

2018-04-03 15:01中央社 台北3日電

中部科學工業園區19日將在中科智慧機器人自造基地舉辦論壇，邀請剛以小蝦米對抗大鯨魚之姿，打贏國際專利戰的松騰實業公司分享經驗。

隨著全球化時來臨，台灣企業要搶攻國際市場，擴大經濟規模，勢必得遇到智慧財產權管理問題，需要思考如何透過國際專利佈局，和世界大廠抗衡，一不小心，智慧財產權可能攸關企業生存成敗。

中部科學工業園區管理局規劃6場AI系列論壇，第二場論壇19日將於中科智慧機器人自造基地舉辦，主題為「小蝦米力拼大鯨魚-專利戰實例分享」，邀請剛打贏國際專利大戰的松騰實業有限公司分享實例。

中科管理局今天發布新聞稿指出，台灣廠商松騰實業公司是全球第二大清潔機器人，去年4月被市占率第一的美商巨頭iRobot控告專利侵權，假使判決成立，松騰的產品將無法進口美國，大幅影響松騰的市場佈局與定位。

中科管理局表示，松騰為了捍衛長期研發成果，秉持「攻擊是最好的防禦」戰略，在工研院的協助下，找出iRobot多項弱點，反控技術專利侵權，迫使iRobot妥協撤告，保住松騰市場地位，成功挽救台灣品牌聲譽、市場及供應鏈，這項精彩絕倫的商戰可說是小蝦米對抗大鯨魚的智財權最佳典範。

中科管理局指出，專利可分為攻擊型與防禦型，攻擊型專利偏重於企業自己開發的新專利，讓其他競爭對手不能複製，確保自身的獲利；至於防禦型專利主要是避免遭競爭對手專利訴訟，通常是從製程上面做出調整，而在國際訴訟攻防戰中，更需妥善利用「盾」與「劍」來保護公司與智財專利權。

中科管理局表示，這次論壇邀請產業界重要代表人物，同時也是這次專利攻防戰參與者松騰實業董事長燕成祥、工業技術研究院機械與機電系統研究所所長胡竹生現身分享專利戰捍衛交手的實務經驗，作為各界學習的參考，即日起可上中科慧機器人自造基地網站免費報名。

中科機器人智慧財產權
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