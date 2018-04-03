法人：防台股邊緣化隱憂

2018-04-03 01:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ／台北報導



繼鴻海之後，兩岸市場盛傳，台積電擬在中國發行CDR（中國存託憑證），震驚國內資本市場，台股也應聲震盪；市場專家指出，台灣資本市場遭邊緣化等隱憂浮上檯面，中長期需密切觀察。

法人認為，一旦台積電也去陸股籌資，恐影響未來企業選擇台股第一上市的意願，中長期對台股的影響需高度戒備。

台股昨日在清明節長假前，消息面不利影響下，盤勢由紅翻黑，終場下跌31.22點、收在10,888.27點，成交值僅1,033億元。

法人分析，雖台積電在財務上不需藉CDR籌資的需要，但在業務考量上，不能排除赴陸的可能性。