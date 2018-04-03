台積闢謠 不會赴陸發CDR

大陸網路媒體近期「重磅」報導，指台積電因業務發展需要，將在大陸發行中國存託憑證（CDR），台積電發言體系昨（2）日澄清這是無稽之談。 路透 分享 facebook

中國政府近期積極鼓勵台灣廠商到大陸掛牌上市，特別是具指標地位大廠，台積電再度被點名。大陸網路媒體近期「重磅」報導，指台積電因業務發展需要，將在大陸發行中國存託憑證（CDR），台積電發言體系昨（2）日澄清這是無稽之談。

台積電被點名已經要赴大陸上市已經不是第一次，兩年前就盛傳台積電「赴陸上市」的各種招數，台積電也一再澄清。近期的報導與先前內容「一字不差」，台積電也明白表示沒有這回事。

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大陸目前正在積極推動CDR發行，3月30日晚間，大陸國務院官網即公布，中國證監會《關於開展創新企業境內發行股票或存託憑證試點的若干意見》已經國務院同意。

大陸網路媒體昨天突然傳出，台積電將登陸發行中國存托憑證（CDR）， 以實現在A股上市。其著眼點主要為業務發展需要，而非財務考量。

台商圈昨天上午就有不少人開始轉傳微信公眾號「半導體圈」一則標題為「重磅！台積電擬A股IPO，一成股權實施CDR」的訊息，同樣訊息也可見「電子創新網」。報導指出，台積電根本不缺錢，在大陸上市也不是出於財務考量，而是業務發展需要，且只要拿出一成股權去掛A股實施的CDR即可。

不過，國內法人分析，台積電不會在大陸發行CDR的原因有二。第一是董事長張忠謀最自豪的就是他創設的晶圓代工模式，在台灣獲政府支持，近幾年製程技術已拉開和三星差距，甚至超越半導體霸主英特爾，市值也領先，居費城半導體成份股市值之冠。台積電在美國發行美國存託憑證（ADR），足以和國際資本市場接軌，無再赴大陸發行CDR的必要。

第二是張忠謀認為，台積電是以研發能力站穩半導體世界級地位，不需要以股票上市協助「業務發展需要」。台積電南京廠近期將落成開始量產，就是因應大陸客戶的需求逐年快速增加。

法人圈指出，台積電是台灣股市重要權值股，如果赴大陸掛牌，相關供應鏈可能跟隨到大陸，將讓台灣資本市場及經濟發展急速萎縮、受嚴重衝擊，台積電深知自身影響性，因此5奈米及3奈米等重大投資案才決定落腳南科。不可能只為迎合中國大陸就去掛牌上市，徒增營運困擾。