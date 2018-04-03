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四大電子代工廠 匯損近200億

2018-04-03 01:00經濟日報 記者尹慧中謝佳雯張瑞益／台北報導

去年以來新台幣、人民幣兌美元持續升值，對電子代工台廠營運出現負面影響。 報系資料...
去年以來新台幣、人民幣兌美元持續升值，對電子代工台廠營運出現負面影響。 報系資料照
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美中貿易戰延燒至貨幣戰，在美元弱勢之下，人民幣中間價昨（2）日創近二年半新高，業界研判，今年第2季態勢恐延續，對以外銷導向的電子代工廠營運的匯損影響不容小覷。

去年以來新台幣、人民幣兌美元持續升值，對電子代工台廠營運出現負面影響，展現在去年財報上，鴻海首當其衝，去年第4季單季匯損達117億元，讓四大電子代工廠去年全年匯損總金額衝上191億元，創歷年新高。但在部分IC設計、半導體通路商部分，反因坐擁人民幣資產而逆勢受惠。

經濟日報提供
經濟日報提供
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不管製造或代工業者都直言「本季做美元外銷生意很辛苦」。鴻海去年匯兌損失持續反映人民幣升值帶來的衝擊，去年匯損逾150億元，其餘電子代工廠也吃苦頭，仁寶去年匯損20億元、和碩匯損約15.5億元，英業達匯損約5.72億元，廣達反而出現匯兌收益，全年匯兌收益17.25億元。

另外，半導體領域的IC設計公司因多採美元計價，又有人民幣資產部位可隨著升值，反而有望受惠。例如微控制器供應商盛群因為手中握有人民幣部位高達七成，去年全年出現約30萬元的匯兌利益，相較於前年匯損多達2,900萬元，等於差了快3,000萬元。人民幣和新台幣都升值，盛群第1季有望出現匯兌利益。

半導體通路商龍頭大聯大也表示，因多數業務都以美元收付，影響不大；營收中有5至6%是收人民幣、付美元，在近期人民幣走強，美元相對弱勢中反而有利。

至於匯率操作上，大聯大表示近幾年來無論美元、新台幣匯率走勢如何，近幾年都有匯兌收益，因為在長期波動下，自有一套避險操作模式，操作工具主要以遠期外匯及匯率交換為主。

IC設計服務廠創意電子則表示，長期以來以美元為有效貨幣，在此自然避險之下，匯率的影響相當微小。台積電早在去年就宣布將以美元做為主要計算貨幣，避免新台幣匯率波動的影響。

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