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光陽今首提換電標準 被要求補充支援重型機車配套

2018-04-02 21:42聯合報 記者高詩琴╱即時報導

繼光陽發表電動機車Gogoro發表充換電並行方案後，台灣換電式電動機車規格戰再度白熱化。今天21家業者開會，據了解，光陽今天首次提出自家電池標準，但因電池容量較小卻號稱可支援重型機車，被要求下次開會時要提出支援重型機車的配套措施。

另外，今天會議中也通過換電站安全標準，算是睽違已久的新進展。21家業者全部同意，換電站要採國際安全標準，對於防爆等達成共識。

光陽三月底在東京發表「IONEX 」電動車解決方案，正式加入換電式電動機車戰場。不過，由於光陽所採用的電池外型、規格都與Gogoro不相同，如果官方公規仍只有一套，產業標準整合仍有難度。

今天21家業者再度開會討論換電式標準，據了解，光陽今天首次在會議中提出自家電池方案，電池裝置容量為650wh，共有3000次插拔次數。光陽今天在會中提出的此版本，與在東京發表時的主電池規格50V/13Ah(650Wh)一致。

據官員透露，光陽的電池規格比較適合輕型摩托車使用，不過光陽在會中指出，此版本電池可以支援重型摩托車，引發其他同業關切。因此，今天會議有要求光陽下次要提出此版電池支援重型機車的配套措施。「還沒有討論到是否要投票表決（用哪一個方案），時機未到」。

記者在截稿前聯繫光陽，但未能取得光陽回應。

Gogoro指出，Gogoro的電池都是重型機車規格，「因為我們認為重型機車才是市場主流」，而且目前有八成以上機車都是重型機車，多數消費者不會想騎輕型摩托車。Gogoro電池容量有1400wh，擦拔次數高達15000次，還有經過9.5公噸擠壓測試、防水規範。

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