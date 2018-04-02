影／擴大教育版圖 三貝德啟動併購與登〞陸〞計畫

2018-04-02 20:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭景懋 ╱即時報導



文創類股王三貝德2日舉行法說會，總經理魏宏泰表示，三貝德除了將維持線上課程的營收獲利成長動能外，將以每年10到15間速度併購補習班，而日前與愛奇藝的合作，也是瞄準大陸市場的試金石。