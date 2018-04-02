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交部推住宿補貼南部比照花蓮 墾丁觀光業者：非常期待

影／擴大教育版圖　三貝德啟動併購與登〞陸〞計畫

2018-04-02 20:06經濟日報 記者鄭景懋╱即時報導

文創類股王三貝德2日舉行法說會，總經理魏宏泰表示，三貝德除了將維持線上課程的營收獲利成長動能外，將以每年10到15間速度併購補習班，而日前與愛奇藝的合作，也是瞄準大陸市場的試金石。

三貝德補習法說會
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

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