印度誤傳？鴻海集團在印度應是設PCBA產線

2018-04-02 19:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



印度經濟時報報導，鴻海集團旗下富智康在印度設立印刷電路板產線，引發市場議論。不過，據熟知當地生態的業界人士分別指出，富智康在當地應是設立電路板組裝（PCBA）的產線，而非外傳的PCB產線。

由於印度當地水電等基礎設施與政策仍未改善，不利於高階PCB穩定生產與發展，目前印度當地仍多以PCBA（印刷電路板組裝）產線為主，在PCBA/EMS業界有「小鴻海」之稱的台表科在印度也是以PCBA為主。