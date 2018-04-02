木工機械智慧化 經部鼓勵參與AI專班

2018-04-02 16:34 中央社 台北2日電



經濟部工業局副局長楊志清今天表示，人工智慧已成為全球趨勢，為促使業者更聚焦發展重點，經濟部鼓勵業者參與中研院開設的人工智慧專班，可更快了解最新技術，並實際操作。

台灣國際木工機械展今天登場，以工業4.0與智慧製造為主軸，展出台灣廠商開發的CNC（電腦數值控制）加工機械，以及高速自動化、複合化及智慧化等高端木工機械，有助木材加工及家具業者精簡成本、提高生產效率、客製化、少量多樣化等需求。

台灣木工機械工業同業公會理事長張聰捷在展覽揭幕儀式致詞表示，台灣木工機械產品品質受到全世界青睞，未來也鼓勵同業加入智慧機械元素，例如即時監控系統，可協助管理人員以手機即時確認機台運作情形，進而降低成本、提升生產效率。

楊志清表示，台灣木工機械業者多是「小而美」，工業局推動結合產官學界組成木工機械W-Team，以整線輸出方式取代過去單機輸出，推出整體解決方案，利用可視化監控系統提升生產效率，自2012年至今，創造產值達新台幣7.8億元。

楊志清指出，人工智慧（AI）已成為全球重要趨勢，智慧機械也不是只有這1、2年才開始推動，而是已孕育10、20年以上，目前中央研究院開辦人工智慧學校，分為經理人及技術人員專班，可整理出重點，讓業者更清楚瞭解人工智慧最新趨勢及實際應用方式，後續再配合工業局相關政策或專案，可達事半功倍效果。

財團法人精密機械研究發展中心總經理賴永祥指出，現在談人工智慧應用很大部分是在醫療領域，隨著科技進展，不斷更新資料庫，快速比對、快速運算，有助促進相關技術發展，以及找出病因；產業設備也是同樣的道理，透過人工智慧科技，在品質管理、提升生產效率上都是一大利器。