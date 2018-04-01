親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
收益成長專區
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

獨派頻丟鞋抗議 柯文哲：法律都不遵守 這國家爛掉了

在蘋果任職的台裔工程師 啟動自駕功能在加州車禍身亡

影院雷射投影取代傳統燈泡 關鍵技術在台灣

2018-04-01 11:10聯合報 記者黃寅╱即時報導

台灣彩光因為開發出把雷射轉為可見光的關鍵零組件，改變了投影機光源。記者黃寅／攝影
台灣彩光因為開發出把雷射轉為可見光的關鍵零組件，改變了投影機光源。記者黃寅／攝影
分享
多家大型戲院最近紛以「數位雷射投影放映」為號召，表示可以有更佳的影像呈現。事實上，雷射投影、照明的應用，目前正悄悄地取代傳統的的燈泡，席捲整個投影機和車燈市場，而這其中能把雷射轉為可見光的關鍵性技術，正是掌握在中科的新創公司—台灣彩光手中。

以往使用投影機時，最困擾的是燈泡的效能會衰減，最後一提到要用投影機，都得趕快關燈和拉上窗簾，後來雖有LED（發光二極體）光源出現，但效率亦低，而雷射（雷射二極體 ，Laser Diode，簡稱LD）雖具準直性和可匯聚光源等優點，但因功率強，並不適合一般光源使用，若不慎還會造成傷害。

生產投影機應用晶片的國際龍頭廠商德州儀器，為了突破這一點，憑著在業界的探聽，5年前找上了才創業僅4年的台灣彩光，台灣彩光也因此花了一年多的時間，在科技部專案補助和與中興大學光電、材料等相關系所產學合作下，開發出運用「無機螢光體」把雷射轉換成可見光的關鍵技術，讓投影機有了新的光源，也成為投影機裡最關鍵的新元件。

以傳統的投影機燈泡而言，壽命約3千小時，但用雷射轉換成的可見光壽命至少在兩萬小時以上，而且光源不會衰減，投射更為穩定，可大幅降低更換投影用燈泡的昂貴成本。

同樣運用也被開發運用在車燈運用上，而且光源還可以視周遭的環境自動調節至最適狀態，不再像傳統只有遠光和近光兩種選擇。這樣的光源也可運用在無人機探照燈、PUB搖頭燈等多種用途上。

二極體

相關新聞

Line粉色櫻花雨來了 愚人節迎接浪漫春天

2018-04-01 10:52

電子零組件缺貨漲價 台廠受惠賺翻

2018-03-31 23:16

日月光新廠 3日啟用

2018-04-01 01:20

打造綠能矽島 沙崙科學城動工

2018-03-31 23:18

10家最酷新創 AI就占5家

2018-03-31 23:06

宏碁與樹德家商合作 建置南台灣最大電競教室

2018-03-31 16:28

AR、VR新趨勢 免手持、靠手勢玩遊戲

2018-03-31 14:37

碩禾小金雞 碩鑽拚當全球二哥

2018-03-31 14:37

碩禾布局電動車 可望切入大巴供應鏈

2018-03-31 14:37

SEMI：車用半導體年複合成長5.8%

2018-03-31 14:31

半導體矽晶圓 今年供需缺口擴大

2018-03-29 15:21

趁iPhone X賣不動 群創、友達能扳回十年劣勢？

2018-03-29 11:29

黃立成做媒體大夢 勇尬臉書、谷歌

2018-03-26 11:12

獨家解析FII上市案 郭台銘說不出口的真相

2018-03-26 11:08
看更多

熱門文章

新電價上路 省電達人教4招保護帳單

2018-03-31 20:10

楊金龍開藥方 「雙引擎」拚經濟

2018-04-01 01:24

電子零組件缺貨漲價 台廠受惠賺翻

2018-03-31 23:16

王品25周年 陳正輝：下半年推醜蔬果餐廳

2018-03-31 12:25

20架波音機台灣改裝 真實客戶是亞馬遜

2018-04-01 10:46

台積新廠效應 台南3區後市看好

2018-03-31 14:37

楊金龍開藥方／金融業解讀 雙率可能雙升

2018-04-01 01:24

我國調降海關低價免稅門檻至2,000元 美方關切

2018-03-31 21:52

房仲業好薪情 4大業者都調薪

2018-03-31 17:56

新電價今上路 住商八成凍漲

2018-04-01 01:21

新電價明起適用 影響191萬戶住家

2018-03-31 19:42

企業七大勞檢地雷 勞動部訂SOP減爭議

2018-03-31 12:47

自願加班？雇主未拒絕 要給加班費

2018-03-31 13:37

中國將開展專項大檢查防範「地條鋼」死灰復燃

2018-03-31 21:18

2017十大最酷科技新創名單揭曉 募資6億美元

2018-03-31 13:02

碩禾布局電動車 可望切入大巴供應鏈

2018-03-31 14:37

碩禾小金雞 碩鑽拚當全球二哥

2018-03-31 14:37

陳嘉文任明台產險總座 擬定兩發展目標

2018-03-31 16:26

六都房價 去年漲幅前十大 中市占4區

2018-03-31 13:43

宏碁與樹德家商合作 建置南台灣最大電競教室

2018-03-31 16:28

央行：08年金融危機衝擊 台灣更甚韓星港

2018-03-31 19:36

油價調漲 台塑下週調升汽油2角柴油3角

2018-03-31 18:05

勞工做白工 申訴逾6成

2018-03-31 13:38

台灣勞工最常白做工 申訴案量占六成

2018-03-31 12:03

多元上市櫃條件 大鬆綁

2018-04-01 01:24

新台幣Q1勁揚2.5% 本季估緩升

2018-04-01 00:51

美豬牛再被點名 經部盼TIFA管道溝通

2018-03-31 20:27

AR、VR新趨勢 免手持、靠手勢玩遊戲

2018-03-31 14:37

拚台菜躍國際 王品：把大陸當跳板

2018-03-31 14:37

電價4/1起調整 小吃餐飲喊苦撐不住恐漲價

2018-03-31 21:41

日月光新廠 3日啟用

2018-04-01 01:20

美發布貿易障礙報告 經部：以國民食安為考量

2018-03-31 20:00

電費4月漲 竹科首當其衝估多12億

2018-03-31 20:27

六福去年虧損創高 今明年營運拚倒吃甘蔗

2018-03-31 19:16

財部：調降低價免稅門檻 是為了租稅中立性

2018-03-31 21:51

打造綠能矽島 沙崙科學城動工

2018-03-31 23:18

SEMI：車用半導體年複合成長5.8%

2018-03-31 14:31

報導指大買不動產 遠航喊告

2018-03-31 12:41

專家：黃金想攻上1500美元 關鍵看它

2018-03-31 12:49

影院雷射投影取代傳統燈泡 關鍵技術在台灣

2018-04-01 11:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top