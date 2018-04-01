影院雷射投影取代傳統燈泡 關鍵技術在台灣

2018-04-01 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台灣彩光因為開發出把雷射轉為可見光的關鍵零組件，改變了投影機光源。記者黃寅／攝影 分享 facebook 多家大型戲院最近紛以「數位雷射投影放映」為號召，表示可以有更佳的影像呈現。事實上，雷射投影、照明的應用，目前正悄悄地取代傳統的的燈泡，席捲整個投影機和車燈市場，而這其中能把雷射轉為可見光的關鍵性技術，正是掌握在中科的新創公司—台灣彩光手中。

以往使用投影機時，最困擾的是燈泡的效能會衰減，最後一提到要用投影機，都得趕快關燈和拉上窗簾，後來雖有LED（發光二極體）光源出現，但效率亦低，而雷射（雷射二極體 ，Laser Diode，簡稱LD）雖具準直性和可匯聚光源等優點，但因功率強，並不適合一般光源使用，若不慎還會造成傷害。

生產投影機應用晶片的國際龍頭廠商德州儀器，為了突破這一點，憑著在業界的探聽，5年前找上了才創業僅4年的台灣彩光，台灣彩光也因此花了一年多的時間，在科技部專案補助和與中興大學光電、材料等相關系所產學合作下，開發出運用「無機螢光體」把雷射轉換成可見光的關鍵技術，讓投影機有了新的光源，也成為投影機裡最關鍵的新元件。

以傳統的投影機燈泡而言，壽命約3千小時，但用雷射轉換成的可見光壽命至少在兩萬小時以上，而且光源不會衰減，投射更為穩定，可大幅降低更換投影用燈泡的昂貴成本。

同樣運用也被開發運用在車燈運用上，而且光源還可以視周遭的環境自動調節至最適狀態，不再像傳統只有遠光和近光兩種選擇。這樣的光源也可運用在無人機探照燈、PUB搖頭燈等多種用途上。