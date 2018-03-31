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不孝男開車撞父未遂 竟說「撞死你就有200萬」

智冠董座：希望今年獲利優於去年

2018-03-31 21:42中央社 台北31日電

智冠今晚舉辦集團春酒晚會，以「MyCard Style我的時代」為主題；董事長王俊博期許，除了既有通路本業穩定成長外，旗下自有遊戲產品能順利推出，帶動今年獲利表現優於去年。

智冠春酒晚會邀請國內外遊戲界業者，含員工在內共席開100桌，近500名員工參與、600名來賓，共1100人，春酒規模為國內遊戲業者之最。王俊博表示，今年春酒總獎金新台幣600萬元，希望以人人有獎的原則發放，頭獎獎金8.8萬元。

展望今年，王俊博表示，遊戲通路本業可望穩健表現，將擴大支付業務，今年營運動能主要看旗下子公司自有研發產品表現，期盼2018年營運更上層樓，繳出令人滿意的成績單。

王俊博指出，旗下子公司中華網龍、智樂堂、智凡迪去年因產品策略調整，以及智付寶仍處投資發展階段，呈現虧損狀態。

王俊博強調，台灣遊戲產業必須要有自己的產品，才是永續經營的根本，儘管近幾年旗下網龍還未轉型成功，但集團在可以承擔的前提下將繼續投資研發自有產品，會有一定的預算，他相信台灣遊戲總有一天會發光。至於市場布局，王俊博指出，今年將聚焦台灣市場，海外市場先放緩。

中華網龍將以MMORPG手遊為研發重點，發揮大型線上遊戲開發優勢，將線上遊戲豐富的玩法應用到行動平台，並針對手遊特性進行優化，全年將推出1到2套產品，首款「吞食天地M」預計6月底、最慢7月在台港澳地區推出，今年營收將見到較顯著的增長；「黃易群俠傳」、「戀愛盒子」等遊戲也將陸續打造手遊推出，希望在年底或明年初推出。

智樂堂今年將主力發展遊戲美術製作服務，結合智冠音樂中心遊戲配樂資源，與國內外遊戲研發商合作，合力拓展娛樂商機，提升營運動能。

王俊博網龍手遊

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