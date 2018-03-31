東森購物進駐OTT 攜手遠傳譜產業鏈

2018-03-31 12:27 中央社 台北31日電



OTT戰國時代，市場競爭白熱化，東森購物看好收視族群的消費潛力，首度進駐OTT平台，今天宣布攜手遠傳電信旗下friDay影音，共譜OTT影音娛樂產業鏈。

國內電信業者OTT平台遠傳電信旗下friDay影音與東森集團旗下東森購物攜手合作OTT影音娛樂產業鏈，東森購物今天發布新聞稿指出，將正式上架遠傳friDay影音，東森購物將為首家進駐OTT平台的虛擬購物業者，一口氣增加160萬收視戶，東森購物將開出美妝、美食與電視熱銷三大隨選商城。

東森購物表示，「內容為王」OTT平台競爭激烈，要殺出重圍，必須在內容上持續端出新菜以吸引用戶眼球，除精采內容之外，能否帶給閱聽眾最佳體驗與生活便利也是市場競爭的關鍵因素，而購物就是國人重要的休閒活動之一。

東森購物進一步表示，數位匯流浪潮下，在通路經營上將多向發展OTT、電視、MOD、型錄、網路、電話行銷、直銷與內容行銷等多元與多屏跨螢通路。遠傳friDay影音APP總下載數為80萬次、擁有160萬註冊用戶，付費會員數30萬人、每日活躍用戶數達9.5萬戶，今年用戶數上看200萬，東森購物看好，透過OTT將接觸到更多35歲以下年輕族群與新客戶。

為瞭解OTT收視族群的消費潛力，東森購物日前也透過網路與電話進行隨機調查，結果顯示77%受訪者使用過OTT影音服務平台，經常使用的OTT平台以YouTube占85.3%最高；在收視時間方面，OTT觀眾每人每天平均花81.2分鐘收看，其中，7成民眾每天花0.5到2小時收看，其中以41歲以上女性、北部地區觀眾收看時間較長。

在OTT購物意願方面，有32.1%的受訪者表示會想要使用OTT所提供的影音短視頻購物服務，以31歲以上男性、北部與中部地區民眾居多；若提供較市場優惠10%的商品價格，有55.8%的受訪者表示會有意願購買。