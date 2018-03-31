投顧：電動車及自動駕駛未來趨勢不變

2018-03-31 10:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊雅婷 ╱即時報導



上周市場傳出Tesla現金流告急、Model 3量產進度嚴重落後，再加上美國當局對配備自動駕駛車輛涉入車禍展開調查，多重利空引發國內外電動車及自動駕駛相關汽車概念股沉重賣壓。

不過，凱基投顧仍對在台灣汽車零組件產業中，給予為升（2231）、和大（1536）及智伸科（4551）「增加持股」評等，三家業者在2018年的成長推手分別為新接獲之毫米波雷達專案、電動車專案增加，及BorgWarner（美）的雙離合器變速箱在中國的銷售成長。

Tesla在4月初公布2018年第1季營運結果前開始憂心Model 3將再度延宕2500量的周產目標。

Moody's亦調降Tesla債信評等，並將前景自穩定降為負面，理由包括Model 3量產嚴重落後以及財務狀況緊繃評估Tesla短期仍需籌資20億美元方能因應所有現金需求。

降評時機對公司而言可說謂屋漏偏逢連夜雨，因國家運蘇安全委員會（NTSB）才對上周五的加州Model X 死亡車禍展開調查。

NTSB 將試圖釐清車禍發生時車輛是否由 Autopilot 自駕系統操控，也是繼18日亞利桑納州 Uber 自駕車撞死行人之後，再度讓各界對無人駕駛的安全疑慮甚囂塵上。

3月18日在亞利桑納州的車禍是首例因為自動駕駛造成的死亡車禍。Uber 官方宣布立即中止測試，Toyota 及Nvidia 也在幾天後跟進喊停。

不過，凱基投顧認為，在全球的自動駕駛大趨勢下，暫停道路測試僅為自動駕駛發展上的短暫影響。儘管上述企業選擇在此時放慢節奏因應，自Google分拆的自駕領頭羊業者Waymo（美）則無懼亂流，本周宣布與Jaguar（英）合作，為Waymo自動駕駛車隊新增2萬輛安裝雷達、光達及攝像頭的Jaguar I-Pace純電SUV。

同時，各國亦陸續公布相關法規，支持未來自動駕駛上路。加州政府公布自4月開始允許自動駕駛在沒有駕駛員的情況下進行公用道路測試，而全球最大汽車市場中國近期亦頒發首張公用道路自動駕駛許可執照予百度，表達中國政府支持無人駕駛技術之立場。