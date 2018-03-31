親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
收益成長專區
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

樺漢併購帆宣／法人：雙方股價漲勢可期

2018-03-31 01:19經濟日報 記者趙于萱／台北報導

鴻海旗下樺漢宣布公開收購帆宣股權，法人指出，樺漢向來以併購壯大版圖，新舉動已在預期，根據過去併購經驗，樺漢應已評估實質綜效因此拍板決議，至於帆宣因以大幅溢價被收購股權，短線股價將強勁表現。

法人表示，樺漢上市以來不停啟動併購，近年才併入德國大廠S&T 與 Kontron，綜效頗受認同。本次又收購帆宣，市場持續關注併購效益。帆宣本業表現穩定，在溢價併購激勵下，不排除股價進一步走強。

摩根士丹利指出，樺漢併購S&T 與 Kontron，成效逐步浮現，加上進軍資料中心，又有母集團鴻海積極擴張物聯網助陣，今年獲利可望比去年大增51%。

併購樺漢鴻海

相關新聞

鴻海出招 樺漢公開收購帆宣

2018-03-31 01:19

中華電搭世足熱 MOD衝200萬戶

2018-03-31 01:19

郭董對岸擴產 強攻3D玻璃

2018-03-31 01:19

樺漢併購帆宣／帆宣：不排除進一步合作

2018-03-31 01:19

工研院新創Juiker 攜手越南電信龍頭 進軍企業通訊市場

2018-03-30 22:05

鴻海去年Q4獲利超越前3季 主因是這個

2018-03-30 21:54

鴻海6月22日股東會 擬在大陸布局3D玻璃

2018-03-30 21:39

擠下新加坡 2016年台灣成為全球前三大IC出口國

2018-03-30 20:31

樺漢將以每股59元 公開收購帆宣

2018-03-30 19:32

台灣永續指數發表會 投資論壇

2018-03-30 18:19

搭上電競熱潮 泰山推出雙效「BUFF」能量飲料

2018-03-30 18:12

電子競技首入全大運 ROG成官方賽事指定品牌

2018-03-30 17:19

迎世足賽熱潮 台灣運彩異業結盟中華電

2018-03-30 16:18

研華砸3億 擬認購日商Nippon RAD約19%股權

2018-03-30 15:45

友達贊助2018台中花博 打造友達微美館

2018-03-30 15:25

源思攜越電信龍頭 外銷國產通訊軟體

2018-03-30 14:49

gogoro 3歲了 推電池共享、新充電器亮相

2018-03-30 14:49

全台唯一 中華電信MOD轉播世足不漏接

2018-03-30 14:49

台灣科技轉型 竹科：軟體是產業未來趨勢

2018-03-30 14:39

中華電信衝刺用戶 推看MOD抽賓士

2018-03-30 11:51

Gogoro推隨車電池充電器 明年Q1前服務版圖擴至全台

2018-03-30 11:22

Gogoro 3歲了！送騎乘10萬公里車主新車

2018-03-30 11:09

科學園區土地閒置問題 有解

2018-03-30 01:37

郭董出手推動集團升級 瞄準兩大趨勢

2018-03-30 01:37

鴻海面板事業群聚 串起千億商機

2018-03-30 01:37

科學園區進駐業別大鬆綁

2018-03-30 01:37

鴻海美國威州大獵地 多元進擊

2018-03-30 01:37

鴻海集團併購 傳又有動作

2018-03-30 01:37

貿易戰半導體業自救…聯電評估赴美設廠

2018-03-30 01:27

科學園區刪「工業」2字 向新創產業招手

2018-03-29 23:47

擴大在美投資 美媒：鴻海盼購更多威州土地

2018-03-29 23:44

貿易戰波及半導體？ 國發會信心喊話

2018-03-29 23:41

半導體矽晶圓 今年供需缺口擴大

2018-03-29 15:21

趁iPhone X賣不動 群創、友達能扳回十年劣勢？

2018-03-29 11:29

創新平台／紅外線影像辨識 智慧居家守護

2018-03-29 01:02

黃立成做媒體大夢 勇尬臉書、谷歌

2018-03-26 11:12

獨家解析FII上市案 郭台銘說不出口的真相

2018-03-26 11:08
看更多

熱門文章

建設多去化加快 桃園12行政區賣壓全降了

2018-03-30 09:27

Gogoro推隨車電池充電器 明年Q1前服務版圖擴至全台

2018-03-30 11:22

樺漢將以每股59元 公開收購帆宣

2018-03-30 19:32

鴻海去年Q4獲利超越前3季 主因是這個

2018-03-30 21:54

壽險公司徵才踩紅線 金管會緊盯

2018-03-30 16:48

擠下新加坡 2016年台灣成為全球前三大IC出口國

2018-03-30 20:31

Gogoro 3歲了！送騎乘10萬公里車主新車

2018-03-30 11:09

鴻海6月22日股東會 擬在大陸布局3D玻璃

2018-03-30 21:39

Gogoro 3歲生日 推隨車電池充電器

2018-03-30 11:42

保單防漏健檢 四點要注意

2018-03-30 15:01

外銀：取消基金投資者買賣手續費是對的方向

2018-03-30 09:40

大陸國有四大行之一的中國銀行 首度招聘台生

2018-03-30 22:05

婦幼節將至 「勞工媽媽」最關心的勞保權益問題

2018-03-30 16:05

避免不實報導 李紀珠臉書重新開張

2018-03-30 21:59

離岸風電遴選收件 18案全數到齊

2018-03-30 19:39

研華砸3億 擬認購日商Nippon RAD約19%股權

2018-03-30 15:45

影／力抗光陽 Gogoro推機車電池「隨時充」

2018-03-30 15:08

人民幣升165基本點 新台幣開29.155元升值1分

2018-03-30 09:45

台灣科技轉型 竹科：軟體是產業未來趨勢

2018-03-30 14:39

中華電信衝刺用戶 推看MOD抽賓士

2018-03-30 11:51

陸學森：Gogoro充換電並行

2018-03-30 11:49

源思攜越電信龍頭 外銷國產通訊軟體

2018-03-30 14:49

gogoro 3歲了 推電池共享、新充電器亮相

2018-03-30 14:49

建商看好中軟潭子加工區紛紛推案

2018-03-30 11:30

CIP攜手世紀風電等鋼構廠商 簽署預定採購協議

2018-03-30 11:24

工研院新創Juiker 攜手越南電信龍頭 進軍企業通訊市場

2018-03-30 22:05

聯邦快遞環保省成本 預訂20輛特斯拉電動貨車

2018-03-30 15:27

東哥去年EPS 3.24元 擬配現金股利2.03元

2018-03-30 19:57

FinTech議題夯 國泰產險致力成為科技領頭羊

2018-03-30 15:22

wpd達德能源與中鼎、台銀等公司合推離岸風電

2018-03-30 14:39

友達贊助2018台中花博 打造友達微美館

2018-03-30 15:25

台灣永續指數發表會 投資論壇

2018-03-30 18:19

高雄x oBike限定 市區公車月票無限搭

2018-03-30 15:29

顧立雄：鬆綁金融業資金運用 助生醫發展

2018-03-30 21:55

搭上電競熱潮 泰山推出雙效「BUFF」能量飲料

2018-03-30 18:12

中華電董座鄭優打盜版 3萬員工動起來

2018-03-30 13:25

全台唯一 中華電信MOD轉播世足不漏接

2018-03-30 14:49

國內首檔 整合ESG和財務績效篩選的投資型指數亮相

2018-03-30 22:52

悠遊卡迎新春 推HELLO KITTY御守-櫻花卡

2018-03-30 10:14

華信深耕台中飛亞洲航線

2018-03-30 14:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top