樺漢併購帆宣／法人：雙方股價漲勢可期

2018-03-31 01:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ／台北報導



鴻海旗下樺漢宣布公開收購帆宣股權，法人指出，樺漢向來以併購壯大版圖，新舉動已在預期，根據過去併購經驗，樺漢應已評估實質綜效因此拍板決議，至於帆宣因以大幅溢價被收購股權，短線股價將強勁表現。

法人表示，樺漢上市以來不停啟動併購，近年才併入德國大廠S&T 與 Kontron，綜效頗受認同。本次又收購帆宣，市場持續關注併購效益。帆宣本業表現穩定，在溢價併購激勵下，不排除股價進一步走強。

摩根士丹利指出，樺漢併購S&T 與 Kontron，成效逐步浮現，加上進軍資料中心，又有母集團鴻海積極擴張物聯網助陣，今年獲利可望比去年大增51%。