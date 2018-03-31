中華電搭世足熱 MOD衝200萬戶

2018-03-31 01:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ／台北報導



中華電董事長鄭優 分享 facebook

中華電信董事長鄭優昨（30）日宣布，攜手台灣運彩合作推廣世足賽，可望推升MOD及OTT服務Hami Video用戶成長，預期世足賽期間MOD用戶數可望突破200萬戶，年底Hami Video用戶可望倍增至100萬戶。

2018年世界盃足球賽倒數76天，中華電信強調MOD平台是全台灣唯一64場全賽事Live轉播，及首度獨家20場4K Live轉播，並提供多螢觀看，攜手台灣運彩，要掀起台灣世足熱。

中華電信更宣布與台灣運彩策略合作，一起推廣世足賽，推出「買運彩 看世足 更精采」活動，抽賓士、emoving Shine電動二輪車、iPhone X、55吋4K電視等。

鄭優表示，MOD是台灣體育賽事轉播的領航者，2018年不僅是MOD大躍進的一年，也是體育界重要年度，從2月平昌冬奧到6月俄羅斯世足賽，開創數位影音服務的全新境界，要成為全台影視音最大平台。台灣運彩總經理林博泰表示，2014年世足賽銷售額達24億，預期今年要超越上次成績。

鄭優指出，近年中華電信持續強化內容，用戶也有感覺，現在MOD用戶數突破170萬戶，已經是台灣最大單一收視平台，預期世足賽期間用戶數就可以突破200萬戶。此外，中華電信也持續強化大、小螢幕通吃商機，預期世足賽等內容帶動，今年年底Hami Video付費用戶目標要超過100萬戶。