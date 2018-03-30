樺漢將以每股59元 公開收購帆宣

2018-03-30 19:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



樺漢財務長曹錫仲。記者蕭君暉／攝影 分享 facebook

鴻海旗下樺漢科技今晚宣布，擬透過樺成國際投資 股份有限公司以每股現金59元公開收購帆宣系統科技股份有限公司 流通在外之普通股，本次公開收購案，預定收購數量總計為9050萬股，約佔帆宣公司股本51.12%，同時設定

若收購取得股數達7080.7萬股，約佔帆宣公司股本40%，已達最 低收購數量，則公開收購數量條件即宣告成就。

樺漢財務長曹錫仲表示，本公司為邁向全方位產業電腦硬軟整合ODM、JDM之系統服務商 ，結合樺漢科技旗下子公司之產品技術優勢，融合世界級產業電腦 品牌「Kontron」所擁有的嵌入式運算平台技術，及終端應用服務「S&T」軟體優質能力，於工業自動化、網路安全、大數據蒐集、邊 緣運算、手持終端等IoT領域產品發展，藉由技術、產品、產業垂直 及水平整合，快速發展智能工廠之新領域，朝向真正工業互聯網核 心層、AI應用、智慧製造領導廠商邁進。

他指出，帆宣為國內高科技智慧控管設備銷售及服務、廠務工程設計 及環保節能/系統建置、OEM/ODM設備研發製造及智慧系統AI、 IOT大 數據開發領導廠商，內部營運包括代理銷售事業群、工程設計事業群 、系統整合事業群、研發製造事業群。服務客戶多為全球一線半導體 、面板、LED、傳產等之製造商或設備材料製造商。

帆宣在廠務 工程自動化領域深耕已久，執行客戶端之廠務系統運轉超過25年以上 ，擁有豐富之製程設備、廠務設備經驗及系統資訊整合核心能力，並 整合智慧製造、智慧城市、智慧健康、大數據分析，提供客戶全方位 在地化之整合系統解決方案。

他說，透過本次策略合作，樺漢科技及帆宣公司核心利基結合，加速擴 張雙方營運規模及發揮整合效益，提升競爭優勢；樺漢科技多元布局 ，深耕市場，發揮人才、技術、產品及品牌合縱連橫之最大效益，交 織出最綿密的市場藍圖，以期創造台灣工業電腦在智能互聯應用，執 世界牛耳的新紀元。