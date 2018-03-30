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商億申請上市 今年KY股首家

2018-03-30 18:18經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

台灣證券交易所表示，外國發行人商億全球控股（簡稱商億-KY，Shane Global Holding Inc.）在今（30）天申請第一上市，成為今年首家遞件申請的海外公司。

商億-KY（8482）曾於2016年向證交所撤回申請上市案，今天重新送件。

證交所表示，商億是成立於英屬開曼群島的投資控股公司，主營運地包括大陸、澳門及中華民國，主業務有室內傢俱研發、生產及銷售，銷售地為北美市場。

根據證交所資料，商億去年合併營收新臺幣45.3億元，歸屬母公司獲利10.6億元，每股純益（EPS）10.63元。

證交所

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