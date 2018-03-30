搭上電競熱潮 泰山推出雙效「BUFF」能量飲料

2018-03-30 18:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



泰山（1218）3月12日推出「茶攤一條街」，30日再接再厲舉辦BUFF能量飲料新品上市發表會，推出創新雙效BUFF能量飲料，跨足能量補給全新領域，強勢進軍機能飲料市場。

泰山指出，「BUFF」為電競遊戲中常用術語，意指「增益的效果」能為玩家助威攻城掠地，知名電競遊戲如傳說對決，遊戲中打怪時吃下不同顏色的BUFF，像是紅、藍BUFF，代表不同野怪分別提供增強效果。

呼應遊戲中擁有紅藍BUFF各司其職，泰山BUFF一次推出二系列，紅BUFF款可以增強體力丶藍BUFF款則可穩定精神思緒，維持專注力，滿足現代人生活所需。

泰山企業副總雷松清指出，值得一提的，BUFF能量飲料深知不管是趕報告、拼專案、玩遊戲、還是夜店狂歡，需要體力的時候，常常也需要好眼力，因此領先業界推出首創含花青素的機能飲料，在愈益仰賴3C產品的現代社會中，除了充沛動能之外，還給你犀利明亮。