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搭上電競熱潮 泰山推出雙效「BUFF」能量飲料

2018-03-30 18:12經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

泰山（1218）3月12日推出「茶攤一條街」，30日再接再厲舉辦BUFF能量飲料新品上市發表會，推出創新雙效BUFF能量飲料，跨足能量補給全新領域，強勢進軍機能飲料市場。

泰山指出，「BUFF」為電競遊戲中常用術語，意指「增益的效果」能為玩家助威攻城掠地，知名電競遊戲如傳說對決，遊戲中打怪時吃下不同顏色的BUFF，像是紅、藍BUFF，代表不同野怪分別提供增強效果。

呼應遊戲中擁有紅藍BUFF各司其職，泰山BUFF一次推出二系列，紅BUFF款可以增強體力丶藍BUFF款則可穩定精神思緒，維持專注力，滿足現代人生活所需。

泰山企業副總雷松清指出，值得一提的，BUFF能量飲料深知不管是趕報告、拼專案、玩遊戲、還是夜店狂歡，需要體力的時候，常常也需要好眼力，因此領先業界推出首創含花青素的機能飲料，在愈益仰賴3C產品的現代社會中，除了充沛動能之外，還給你犀利明亮。

會中特別邀請宅男女神張景嵐以性感深V造型出場，組隊電競甜心與知名電競戰隊ahq進行三對三傳說對決趣味賽，比賽中張景嵐運用遊戲規則飲用BUFF開外掛大展神威；甫上市的BUFF能量飲料在今年度《Garena傳說對決GCS職業聯賽》夏季賽事中，將新增「BUFF Time」精彩賽事重播畫面助威宣傳，以及年度BUFF獎等，鼓勵電競選手們努力於遊戲場內拿BUFF獲得最好表現。

泰山創新再推新產品，《BUFF》能量飲料今天上市
泰山創新再推新產品，《BUFF》能量飲料今天上市
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泰山推出創新雙效BUFF能量飲料，跨足能量補給全新領域，強勢進軍機能飲料市場，席...
泰山推出創新雙效BUFF能量飲料，跨足能量補給全新領域，強勢進軍機能飲料市場，席捲年輕消費族群
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會中特別邀請宅男女神張景嵐以性感深V造型出場
會中特別邀請宅男女神張景嵐以性感深V造型出場
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電競泰山企業張景嵐

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