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測試驗證研發三位一體 沙崙綠能科學城動工

2018-03-30 19:40中央社 台北30日電

南科管理局今天表示，「沙崙智慧綠能科學城」將動工，打造綠科聯合研究中心、綠科示範場域與自駕車測試場域，提供廠商測試、驗證、研發空間，全力發展綠能產業。

政府推動「五加二」產業創新政策，以「綠能推動」、「產業發展」、「科技創新」等3大綠能科技產業創新推動願景，「沙崙智慧綠能科學城」105年開始啟動規劃。

綠能科學城地點位在高鐵台南特定區，核心區涵蓋綠能科技聯合研究中心、綠能科技示範場域，以及大台南會展中心等，周邊更有中研院南部院區、交通大學光電學院、成功大學歸仁校區及國家實驗研究院國家地震工程研究中心等研發機構。

南部科學工業園區管理局副局長蘇振綱向中央社記者說，這次動工主要以綠能科技聯合研究中心、綠能科技示範場域與自駕車測試場域3大工程為主，預計108年底前陸續完工。綠能產業是未來重要趨勢，綠能科學城能夠整合上下游供應鏈，提供廠商測試、驗證、研發，三位一體的場域，並讓廠商進駐建置研發中心，打造完整產業鏈。

蘇振綱說，包括自駕車、綠能發電、LED、智慧電網路等與節能有關產業廠商，都鼓勵他們可以加入綠能科學城，一起攜手提升技術實力及國際競爭力。

綠能自駕車

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