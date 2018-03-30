迎世足賽熱潮 台灣運彩異業結盟中華電

2018-03-30 16:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 郭幸宜 ╱即時報導



2018年世界盃足球賽6月14日將在俄羅斯登場，台灣運彩攜手中華電信共同掀起世足熱潮，中華電信MOD平台為台灣地區唯一64場全賽事Live轉播，首度獨家20場4K Live轉播，同時貼心提供多螢收看服務，更邀請金鐘獎最佳主持人浩角翔起擔任世足賽推廣天使。

台灣運彩與中華電信公司共同合作「裝MOD 買運彩 大獎跟著來」抽賓士汽車等大獎活動，邀請全台熱愛運動的朋友，加入瘋世足的熱血行列。

台灣運彩總經理林博泰表示，台灣運彩在本屆世足賽首次異業結合，共同推廣世足賽，並在世足賽期間提供24小時服務，投注站或網路都可以買運彩，目標衝破2014年世足賽24億的銷售，運彩每筆銷售的10%都將挹注政府運動發展基金促進國家體育發展。

中華電信董事長鄭優表示，中華電信MOD為台灣體育賽事轉播的領航者，2018年不僅是MOD大躍進的一年，也是體育界重要年度，從2月平昌冬奧到6月俄羅斯世足賽，中華電信以創新服務並領先業界提供4K轉播世足賽事，開創數位影音服務的全新境界，今年中華電信挑戰MOD用戶數超越200萬戶，透過多元優質的影視音內容與創新便利的平台服務，成為全台影視音最大平台。

台灣運彩公司與中華電信MOD首度攜手，推出「裝MOD，買運彩，大獎跟著來」抽獎活動，超狂贈品包含6台賓士、60台emoving電動機車、30台iPhoneX、30台聲寶55吋4K電視等。