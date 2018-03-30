源思攜越電信龍頭 外銷國產通訊軟體

2018-03-30 14:49 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 馬瑞璿 ／台北報導



工研院新創公司源思科技運用國產通訊軟體Juiker在台商業模式，攜手越南電信龍頭越南郵政電信集團(VNPT)打造在地全企業通訊軟體Karo。 工研院／提供 分享 facebook

工研院新創公司 複製Juiker在台商業模式

工研院新創公司源思科技運用國產通訊軟體Juiker在台商業模式，攜手越南電信龍頭越南郵政電信集團（VNPT），打造當地全企業通訊軟體Karo，本月上線即創下3天25萬次下載量，廣受越南使用者好評。這項合作案創下國產通訊軟體外銷服務先例，樹立台灣軟體與國際電信業者雙贏商業模式，未來將複製此一成功模式推向全球市場，掌握新藍海商機。

工研院董事長李世光表示，新創企業是台灣從「效率經濟」轉型到「創新經濟」過程中，帶動產業結構轉型重要的驅動力；工研院持續運用具高階技術能量的新創事業促進創新成果擴散，迄今已培育超過270家新創公司，為台灣生醫、資通訊、材料、機械、綠能等產業深植創新能量。

VNPT副總裁Pham Anh Tuan表示，希望透過複製Juiker在台灣推廣企業即時通訊軟體的成功案例，雙方共同開發Karo-OTT服務，透過APP與管理平台來節省企業管理的成本，預計可為客戶節約成本約30%-50%。

在工研院近年致力提供系統化軟體服務主軸下，Juiker衍生出新創團隊目標，協助台灣從硬體外銷導向、朝軟體外銷邁出腳步。

源思科技總經理黃肇嘉表示，Juiker的任務就是協助電信業「軟體化」，讓電信公司可以運用軟體優勢，服務零工經濟（gig economy）各式獨立工作者，包括Uber業者，以及亟須行動辦公室的企業客戶，比方業務、外勤人員。

他指出，就如同最近正熱的FinTech，運用金融科技的優勢，讓以銀行業為首的各式產業再進化，Juiker團隊繼電信業之後，下一步也希望搭上FinTech的大趨勢，切入金融產業。