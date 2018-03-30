全台唯一 中華電信MOD轉播世足不漏接

2018-03-30 14:49 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 馬瑞璿 ／台北報導



中華電信董事長鄭優表示，MOD用戶數現已突破170萬戶，是台灣最大單一收視平台。 記者馬瑞璿／攝影 分享 facebook

董座鄭優：賽事期間 用戶有望突破200萬戶

2018世界盃足球賽即將於6月14日於俄羅斯登場，中華電信（2412）MOD今宣布，MOD將會是全台唯一一個64場全賽事Live轉播的平台。董事長鄭優表示，MOD用戶數現已突破170萬戶，是台灣最大單一收視平台，預期世足賽期間用戶數有望突破200萬戶。

中華電信積極發展MOD，並於近期設立數位內容處，對於數位家庭未來發展重點，鄭優認為，數位娛樂是最主要的，接下來，也會進入安控、醫療領域，這些領域的應用項目很多，此外，也會考慮與政府教育部門合作，透過MOD來補足學校教育不足之處，特別是偏鄉地區，師資有待提升，透過MOD系統也可以進行互動教學。

2018年世界盃足球賽倒數76天，中華電信MOD會是台灣地區唯一64場全賽事Live轉播、20場4K Live轉播，同時提供多營收看服務的平台。

台灣運彩總經理林博泰表示，台灣運彩在本屆世足賽首次異業結合，共同推廣世足賽，希望大家可以「買運彩 看世足 更精彩」，並在世足賽期間提供24小時服務，投注站或網路都可以買運彩，同時提供好禮，希望衝破2014年世足賽24億元銷售，運彩每筆銷售的10%也都將會挹注政府運動發展基金促進國家體育發展。