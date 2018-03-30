gogoro 3歲了 推電池共享、新充電器亮相

2018-03-30 14:49 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 黃淑惠 ╱台北報導



gogoro執行長與共同創辦人陸學森(左)表示，Mobile隨車電池充電器不管舊車款或新車款，都可同時換電池+充電池。 記者黃淑惠／攝影 分享 facebook

全球創舉！新舊車都可同時換電池+充電池

電動機車大廠gogoro（睿能創意公司）今天3歲生日，執行長陸學森宣布，未來將推出兩大新政策，gogoro Energy Network 能源網路2.0即將遍布全台，另一項全球創舉則是XGoCharger® Mobile隨車電池充電器也正式發表，不管是舊車款，還是新車款，未來都可以「同時換電池+充電池」，讓電動車延伸更多可能，自由搭配，更貼近消費者的生活需求。

gogoro今天釋出新方向，未來除發展電動機車外，也推廣一個電池交換的共享經濟概念 ，目前已經累積6萬名車主，電池交換3.2萬次，代表3年來電池交換夢想已成真。今天gogoro3歲生日，也送一位13個月騎乘10萬公里的車主一台全新的gogoro機車。

該公司表示，電池交換不等於電池租賃，是目前最有效率、最乾淨的節能方案。

陸學森表示，為了加速電動機車市場的普及，gogoro推出 GoCharger® Mobile 隨車電池充電器，與GoStation®電池交換站並行，提供更便利、更多元的換電池與充電池雙選擇，打造最完整的能源補給系統，並宣示將拓展服務版圖至全台灣。

陸學森指出，在這個時代我們面臨最大的挑戰之一，便是決定如何以更聰明的方法分配與使用能源，進而對社會以及下一代的生活帶來正面的影響。gogoro從2015年發表至今，深受消費者喜愛，現今累積超過6萬名車主，總行駛里程已超過2億公里，電池交換次數也突破1千萬次。短短3年之內，gogoro能源網路已經擁有超過520座 GoStation®電池交換站，遍布台灣西半部，大約一半的機車騎士在方圓兩公里內即可找到一座GoStation®電池交換站，更有高達74%的機車騎士在五公里內可以順利交換電池。

該公司今也宣布進軍宜蘭、花蓮、台東，於台灣本島所有縣市，提供gogoro的銷售、維修與能源網路服務。