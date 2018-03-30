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中華電董座鄭優打盜版 3萬員工動起來

2018-03-30 13:25中央社 台北30日電

中華電信董事長鄭優改革有成，MOD躍居全台第一大影視平台，他坦言自己就是「超級業務員」；同時將從世足賽開始，鼓勵旗下3萬多員工「抓盜版」，並考慮獎勵民眾參與。

鄭優上任後，將MOD設為優先衝刺的業務，透過兩大改革任務，一是把影視自由選擇權還給消費者，二是透過合理的收視分潤制度，成功帶動用戶數快速成長。

鄭優參加MOD轉播世足賽記者會，會後受訪指出，盜版問題必須正視，「是不公不義、不道德的，更會對台灣影視產生不利影響」，也是OTT業者非常痛恨的事，期盼政府單位注重這個問題，讓花錢做內容的業者受到保障。

中華電MOD取得2018世足賽轉播權，鄭優表示，中華電旗下3萬多員工將投入抓盜錄問題，即時回報，呼籲社會重視盜版問題，也希望這是一個開端，考慮擴大至往後的內容版權偵查，也考慮對一般民眾提供獎勵，盼司法機關能夠重視這個問題。

中華電目前用戶數達170萬戶，躍升為台灣影視第一大平台，今年力拚200萬戶，鄭優坦言，這段時間MOD內容改善做出口碑，加上透過全台各地營運處包含宏華、神腦等通路、客網等第一線面對消費者的門市的員工，以及內部部門也有舉辦業績比賽，成功助陣用戶數快速攀升，業績目標達成率都超過100%。

鄭優坦言說，「自己就是超級業務員」，只要接觸到人或企業高層都會努力推廣，現在MOD做出口碑，已有不少認識的高層都會主動表達訂購MOD意願。而在MOD套餐選購上「電影199」套餐受到歡迎，也刺激週末開機率飆高。

MOD鄭優中華電信

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