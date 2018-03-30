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中華電信衝刺用戶 推看MOD抽賓士

2018-03-30 11:51經濟日報 記者黃晶琳╱即時報導

中華電信宣布，2018年世界盃足球賽倒數76天，中華電信MOD平台是全台灣唯一64場全賽事Live轉播，及首度獨家20場4K Live轉播，並提供多螢幕觀看，攜手運彩，要掀起台灣世足熱。

中華電信董事長鄭優表示，現在MOD用戶數突破170萬戶，已經是台灣最大單一收視平台，預期世足賽期間用戶數就可以突破200萬戶。

中華電信更宣布與台灣運彩策略合作，一起推廣世足賽，推出「買運彩 看世足 更精采」活動，抽六台賓士、60台emoving Shine電動二輪車、30台iPhone X、30台聲寶55吋4K電視。

中華電信推出看MOD，抽大獎。記者黃晶琳／攝影
中華電信推出看MOD，抽大獎。記者黃晶琳／攝影
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中華電信推出看MOD，抽大獎。記者黃晶琳／攝影
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中華電信世足賽

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