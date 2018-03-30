陸學森：Gogoro充換電並行

2018-03-30 11:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ╱即時報導



Gogoro又有新動作，打出充電與換電可以自由搭配，更貼近消費者的生活需求。

為了加速電動機車市場的普及，Gogoro 於今（30）日推出 GoCharger® Mobile 隨車電池充電器，與GoStation® 電池交換站並行，提供更便利、更多元的換電池與充電池雙選擇，打造最完整的能源補給系統，並宣示將拓展服務版圖至全台灣。