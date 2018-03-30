Gogoro 3歲生日 推隨車電池充電器

2018-03-30 11:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



Gogoro（睿能創意股份有限公司）今（30）日3歲生日，執行長與共同創辦人陸學森宣布，Gogoro將推出兩大新政策，Gogoro Energy Network 能源網路 2.0 即將遍佈全台，XGoCharger® Mobile 隨車電池充電器也正式發表，未來不管是舊車款，還是新車款，都可以同時換電池與充電池，讓電動車延伸更多可能，自由搭配，更貼近消費者的生活需求。

今天陸學森快宣布，為了加速電動機車市場的普及，Gogoro推出 GoCharger® Mobile 隨車電池充電器，與 ＧoStation® 電池交換站並行，提供更便利、更多元的換電池與充電池雙選擇，打造最完整的能源補給系統，並宣示將拓展服務版圖至全台灣。

陸學森也說：「在這個時代我們面臨最大的挑戰之一，便是決定如何以更聰明的方法分配與使用能源，進而對社會以及下一代的生活帶來正面的影響。在 Gogoro，我們努力不懈地實踐這個願景：透過創新的智慧雙輪與能源補給系統，提供更乾淨、更智慧的選擇給更多的消費者，並協助人口稠密的都會轉型成智慧城市。」

Gogoro從2015年發表至今，深受諸多消費者喜愛，現今累積超過6萬名車主，總行駛里程已超過2億公里，電池交換次數也突破1千萬次。

短短三年之內，Gogoro 能源網路已經擁有超過 520座 GoStation® 電池交換站，遍佈台灣西半部，大約一半的機車騎士在方圓兩公里內即可找到一座 GoStation® 電池交換站，更有高達 74% 的機車騎士在五公里內可以順利交換電池。