台灣永續指數發表會暨永續投資論壇 今日舉行

2018-03-30 10:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林超熙 ╱即時報導



由台灣證券交易所及旗下子公司台灣指數公司、安侯永續發展顧問公司、美國紐約梅隆銀行台北分行等共同主辦的「台灣永續指數發表會暨永續投資論壇」，將於今（30）日下午假台北遠東國際大飯店盛大舉行，會中將邀請金管會副主委鄭貞茂、證交所暨台灣指數公司董事長許璋瑤、英國在台辦事處駐台代表Catherine Nettleton女士、以及FTSE Russell亞太區董事總經理白美蘭女士蒞臨，同時也邀請國內產、官、學各界重量級貴賓參加。

台灣指數公司表示，本次活動主要透過兩大主軸呈現台灣近年來推動永續投資的進展。首先，由台灣指數公司及FTSE Russell共同發表台灣永續指數為國內首檔完整結合E（環境）、S（社會）、G（公司治理）與財務指標篩選的投資型ESG指數，希望讓投資人在落實永續投資的同時，亦能獲得長期穩健的投資報酬。

「台灣永續指數」已於去年12月發布，並於今年1月獲勞動基金運用局公開招標作為勞退新制委託投資績效指標，委託金額達420億台幣，引導台灣推動永續投資邁向新里程碑，希望未來其他機構法人如壽險資金等亦能共同參與，並推動台灣ESG投資發展。

近年來隨著全球永續投資快速成長，ESG投資策略也逐漸獲得國內投資人的關注，包括國內退休基金及壽險業者在內的機構投資人也相當認同永續投資的理念，台灣永續指數的推出也將為國內投資人與機構法人帶來更多責任投資的選項，也期許透過舉辦「台灣永續指數發表會暨永續投資論壇」促進國內企業與機構投資人對永續發展的重視，持續邁向下一個里程碑。