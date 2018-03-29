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奇景光電全面收購Emza股權 預計今年第二季底完成

2018-03-29 19:18經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

奇景光電今日宣布，已決定行使選擇權，並全面收購Emza Visual Sense Ltd.（Emza）股權。該交易預計於2018年第二季底完成。但投資細節不對外公開。

Emza是一家以色列公司，致力開發極其高效視覺感測器，其中包括專屬的機器視覺演算法和特定架構，提供全時（Always-On）視覺感測能力，探索如何用最低的功耗、成本及外形尺寸來提升效能。

針對蓬勃發展的計算機視覺市場，奇景於2017年4月進行策略性投資，以現金增資方式取得Emza 45.1%股權，同時取得一選擇權，有權於未來一年期間選擇收購該公司其餘54.9%股權，及該公司所有流通在外之股票選擇權。

此次收購，將使奇景能夠充分運用兩家公司之間的協同綜效，以業界前所未有的較低功耗、成本和尺寸，生產整合相機、硬體和演算法的視覺感測器。在收購後，Emza將保有公司原有樣態，並將繼續保有Emza此公司品牌以及WiseEyeR品牌產品線。

奇景執行長吳炳昌表示，透過全面收購Emza股權，將奇景CMOS技術和ASIC設計的關鍵技能和知識，與Emza計算機視覺演算法緊密結合，奇景將在物聯網解決方案具有獨特地位，為客戶提供重要價值，以及進入連接家庭、智慧建築和安防監控等消費性電子領域之外的新市場，並將公司業務拓展到對其它奇景產品感興趣的新物聯網市場，例如奇景3D感測解決方案。

Emza執行長Yoram Zylberberg表示，Emza團隊成員很高興成為奇景家族的一員。兩家公司之間共同技能的綜效，將加速高度整合一站式購足物聯網解決方案的開發，從而將基於機器學習基礎的計算機視覺應用，將性能、價格和自主性提升到一個全新的等級。Emza同時將繼續拓展物聯網市場和客戶。

物聯網選擇權

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