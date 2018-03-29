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勁永去年每股虧6.31元 股價開盤跌停

2018-03-29 09:33中央社 新竹29日電

勁永去年因認列巨額無形資產減損損失，營運由盈轉虧，每股虧損達新台幣6.31元，衝擊股價表現疲弱，開盤跳空跌停。

因蘋果(Apple)擴張香港直營店，加上手機品牌競爭激烈，智慧手機市場也日趨飽和，勁永轉投資香港蘋果通路中旋及晶實香港效益不如預期，去年認列19.78億元資產減損損失。

受認列巨額資產減損損失影響，勁永去年每股虧損達6.31元，為6年來首度營運虧損，至去年底累積虧損達實收資本額1/2。

勁永今天在市場失望性賣壓出籠下，股價表現疲弱，開盤即跳空重挫跌停，達10.1元，跌1.1元，跌幅9.82%。

智慧手機

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