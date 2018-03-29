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創新平台／紅外線影像辨識 智慧居家守護

2018-03-29 01:02經濟日報 李珣瑛

高齡化浪潮席捲全球，台灣社會人口結構受到少子化影響，投入長期照護的勞動力缺乏，未來如何運用智慧科技輔助居家照護服務，備受關注。

紅外線智能影像辨識系統。 工研院／提供
紅外線智能影像辨識系統。 工研院／提供
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工研院在經濟部技術處的科技專案支持下，鎖定高隱私與高CP值的智慧居家需求，研發出「高畫素影像掃瞄辨識模組」，利用紅外線熱影像進行情境智能辨識，當家中長者行為異常時，可以在第一時間警示，守護高齡長者居家安全。

為打造消費性居家用紅外線感測器，研發團隊選定低像素、平價的感測晶片當做起點，目標是製作出「每個家庭都能負擔的紅外線居家監控」。

然而，初期的研發過程不如想像順利。團隊採用的紅外線感測器雖然便宜，但是每一顆的成色顯像差異極大，必須仔細地校正每個像素溫度差，才能保持熱成像的均勻性。此外，未經處理過的熱影像，在螢幕顯示中幾乎都是破碎不堪的畫面，考驗著團隊的眼力與腦力。

「為了達成熱影像的高辨識率及事件偵測，必須先實地記錄長時間行為軌跡及人因分析， 之後再透過AI技術學習分類方式。」工研院微系統中心研發經理陳志仁說，研發團隊花費將近一年總算找出方法，透過模組後端反覆演算，成功地利用低階感測器「逼」出高畫素影像，同時整合個人動作的感知。

工研院微系統中心副主任范玉玟表示，一般民眾對紅外線熱像儀進行非接觸式的物體溫度感測並不陌生，無論是軍隊裡夜間作戰或坊間豪宅的防盜保全，都很常見。不過，缺點是價格不菲，不是每個家庭都能負擔。

「一般家用的監視保全系統一套約20萬元以上，更高階的紅外線熱像儀更是百萬元起跳。」范玉玟指出，之所以這麼貴，在於紅外線感測器的價格取決於影像解析度與靈敏度，精密度愈高，成本也愈高。

對照市面上常用的彩色攝影機，雖然解析度高，但有侵犯個人隱私的疑慮，臥室也不適用。若使用熱影像，只能顯示人體溫度分布，不會出現可辨別生理特徵的資訊，在夜間或低光源等情境下也能使用。此外，家中若監測出異常火源，系統也能立即連線消防單位前往處理，避免災害擴大。

為更了解使用者的需求，工研院的「高畫素影像掃瞄辨識模組」已在嘉義縣市的日照中心安裝並試運行，提供照護人員更便捷的監測工具。真正令團隊欣慰的，是來自照護員及長輩們的正面回饋。

「過去主力做生理監測穿戴裝置，真正到了第一線，才知道長者們大都不喜歡配戴太多東西，像這類非接觸式的居家照護科技，就非常適合銀髮族群，也能有效減輕照護員的工作壓力。」陳志仁說。

成功地讓平價感測器「麻雀變鳳凰」後，研發團隊的下一步希望這項技術也能拓展至老人公寓，未來也將設想更多實際的使用情境及介面設計，讓台灣高齡者擁有更獨立自主的生活型態。

感測器工研院保全

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