親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
收益成長專區
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

地牛翻身！宜蘭規模4.8地震 南澳震度3級

搶攻AI 微軟Microsoft 365注入新應用

2018-03-28 18:20經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

經歷2017「AI元年」的大鳴大放，AI技術如今已從實驗場域走入產業應用，也開始為現代企業在技術研發、營運管理與資安防禦等領域帶來全方位的轉型衝擊。邁入被喻為「AI實踐年」的2018年，台灣微軟今日宣佈，推出具備AI引擎的Microsoft 365智慧型解決方案，為企業打造「智慧效能」與「智慧安全」兩大躍進。

台灣微軟指出，Microsoft 365整合了受個人與企業用戶歡迎的Office 365、Windows 10與企業安全管理平台 (Enterprise Mobility + Security，簡稱EMS) 三大服務，並藉由多項功能更新，將AI的DNA直接注入使用者最熟悉的微軟工具與平台，縮短AI導入陣痛期，為企業打造「智慧效能」與「智慧安全」兩大躍進。

台灣微軟Microsoft 365事業部副總經理周文英表示，AI帶領現代社會步入工業4.0，也為企業創造全新挑戰。例如在資安方面，機器學習與雲端運算仰仗在多端點間巨量的數據傳輸，也容易產生更多讓駭客可伺機侵入的漏洞。而此風險往往讓企業在選擇邁向雲端、擁抱AI時有所卻步，因此錯失轉型先機。微軟關注企業客戶需求，透過匯聚旗下服務的Microsoft 365，提供一套具整合性、化繁為簡的解決方案。

台灣微軟認為，Microsoft 365整合了企業所需的Office 365、Windows 10與企業安全管理平台（EMS），不但可滿足現代辦公環境的需求，更透過融合AI技術的各項更新功能，將微軟推動AI普及化的使命貫徹其中。將AI思維逐步帶進企業佈署的視野與策略藍圖中，進而達成智慧效能、智慧安全兩大目標。

台灣微軟總經理孫基康。 業者/提供
台灣微軟總經理孫基康。 業者/提供
分享

微軟雲端運算資安

相關新聞

台灣彩光 掌握領先全球的雷射轉換可見光技術

2018-03-28 16:31

力圖扭轉形象 日月光：不會讓高雄失望

2018-03-28 16:30

中華電信網家合設創投基金 投資4億元

2018-03-28 15:21

華德動 發表新型電動巴士

2018-03-28 14:37

藍天 雙引擎NB拚年增兩成

2018-03-28 14:37

工研院推新機上盒 協助「智」造化

2018-03-28 14:37

大尺寸面板去年第4季出貨2億片 季減1.7%

2018-03-28 14:00

中科1、2月營業額較去年增56.76% 原因是...

2018-03-28 13:49

施崇棠：華碩今年有怪招 包括主機板

2018-03-28 13:22

中科一、二月營業額較去年巨幅成長56.76%

2018-03-28 13:08

SEMI：今年全球半導體設備支出將出現首次連四年成長

2018-03-28 12:22

宏達電Vive進攻香港 李嘉誠家族當神隊友

2018-03-28 12:14

美中貿易戰 張忠謀見美國商務部官員給意見

2018-03-28 11:31

宏碁聯手三大指標醫院 合推遠距健康管理平台

2018-03-28 08:45

鴻海買Belkin…建漢、台揚扮要角

2018-03-28 00:56

Belkin傳奇…從300萬到300億

2018-03-28 00:55

鴻海豪砸251億 收購網通品牌廠Belkin

2018-03-28 00:54

遠傳攻物聯網 徐旭東訂高標

2018-03-28 00:52

和碩、英業達 沙盤推演貿易戰

2018-03-28 00:52

台積進補 獨吞瑞薩訂單

2018-03-28 00:39

台積電四大平台 獨領風騷

2018-03-28 00:37

小米AI音箱推出mini版 台灣小米：在台上市評估籌備中

2018-03-27 18:03

小米發表首款電競筆電 暫無台灣上市評估計畫

2018-03-27 17:48

中國建成第一個年產能100億方公尺的大型頁岩氣田

2018-03-27 16:42

美中貿易戰疑慮 施振榮：掌握變化新契機

2018-03-27 15:26

聯發科祭百萬獎金 舉辦關注家鄉創意競賽

2018-03-27 15:26

大同參加智慧城市展 展出智慧能源管理系統

2018-03-27 15:24

2018光寶創新獎攜手默克、英飛凌 徵件起跑　

2018-03-27 15:19

佳世達結盟明泰 打造物聯網艦隊

2018-03-27 14:38

2018智慧城市展 聚焦3大應用

2018-03-27 14:38

搶攻智慧家庭 鴻海旗下鴻騰收購美商貝爾金

2018-03-27 14:37

遠傳物聯網輸出海外 拚在台市占第一

2018-03-27 14:25

中保搶攻智慧家庭商機 推智慧音箱

2018-03-27 14:05

貿易戰干擾陸台廠 童子賢：亂世出英雄

2018-03-27 13:04

大同七美低碳島 獲智慧城市創新應用獎

2018-03-27 12:55

穩懋VCSEL貢獻增 歐系外資目標價380元

2018-03-27 12:48

黃立成做媒體大夢 勇尬臉書、谷歌

2018-03-26 11:12

獨家解析FII上市案 郭台銘說不出口的真相

2018-03-26 11:08

郭董打造中國科技股王 關鍵三數字解讀

2018-03-16 09:56
看更多

熱門文章

李紀珠閃辭雙姝戰未完 公主再酸：壓力大才辭

2018-03-28 09:29

你家電費會漲嗎? 台電公布新電價級距表

2018-03-27 21:15

李紀珠辭新光金總座 友人：忍辱忍謗也夠了

2018-03-28 13:09

鴻海豪砸251億 收購網通品牌廠Belkin

2018-03-28 00:54

雙B大戰 這款車台灣配額50輛已賣30台

2018-03-27 23:50

台積進補 獨吞瑞薩訂單

2018-03-28 00:39

Belkin傳奇…從300萬到300億

2018-03-28 00:55

商用不動產投資冷到爆！ 首季僅25億元調查以來新低

2018-03-28 10:10

鴻海買Belkin…建漢、台揚扮要角

2018-03-28 00:56

美中貿易戰 張忠謀見美國商務部官員給意見

2018-03-28 11:31

輔導辦理營業登記造成雞排伯自殺？財長：間接因素

2018-03-28 09:29

你家每月用電千度嗎？ 下月起年增千元電費

2018-03-27 23:49

列報保費 須與要保人同戶

2018-03-28 01:09

工商用電漲3.46% 民生八成凍漲

2018-03-28 00:44

4月1日新電價 工商業漲3.46% 民生八成凍漲

2018-03-27 20:08

台積電四大平台 獨領風騷

2018-03-28 00:37

車主注意 使用牌照稅4月1日開徵

2018-03-28 06:04

上市櫃獨董條件 研議放寬

2018-03-28 01:32

汽機車牌照稅 4月開徵

2018-03-28 01:08

跨境電商落地繳稅 聲浪大

2018-03-28 01:09

全台三成保戶 將成風場股東

2018-03-28 00:50

賣膠囊咖啡也有平台經濟？ 看Keurig如何崛起成美第三大飲料集團

2018-03-28 07:04

公股安了！顧立雄 委託書同一關係人規定 公股不適用

2018-03-27 19:41

勞檢擾民？ 許銘春要求勞檢員「不要官僚」

2018-03-28 12:00

美中貿易戰 華碩考慮美國製造

2018-03-28 12:52

兆豐銀 組織改造6月上線

2018-03-28 01:22

金管會：外資持股30% 須編英文財報

2018-03-28 01:32

雲林雞排伯之死 財政部：與查稅無關 會落實愛心辦稅

2018-03-28 13:35

和碩、英業達 沙盤推演貿易戰

2018-03-28 00:52

總統談貿易戰 政府有對策

2018-03-28 02:41

公股徵求委託書 不受規範

2018-03-28 01:32

明年起進入房貸還本期高峰期 房市賣壓湧現

2018-03-27 21:10

左麗玲轉戰兆豐金 先蹲投信陽春董事

2018-03-28 00:58

台新金改選 金管會關注

2018-03-28 01:32

強贈來電答鈴?台灣之星聲明 立委所言與事實不符

2018-03-27 20:52

台企銀也採用事業群

2018-03-28 01:22

核二2號機併聯 估四天滿載

2018-03-28 00:49

企業注意！ 今年勞檢目標6萬場次 歷年最高

2018-03-28 12:24

遠傳攻物聯網 徐旭東訂高標

2018-03-28 00:52

證交所副總 陳麗卿升任

2018-03-28 01:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top