搶攻AI 微軟Microsoft 365注入新應用

2018-03-28 18:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



經歷2017「AI元年」的大鳴大放，AI技術如今已從實驗場域走入產業應用，也開始為現代企業在技術研發、營運管理與資安防禦等領域帶來全方位的轉型衝擊。邁入被喻為「AI實踐年」的2018年，台灣微軟今日宣佈，推出具備AI引擎的Microsoft 365智慧型解決方案，為企業打造「智慧效能」與「智慧安全」兩大躍進。

台灣微軟指出，Microsoft 365整合了受個人與企業用戶歡迎的Office 365、Windows 10與企業安全管理平台 (Enterprise Mobility + Security，簡稱EMS) 三大服務，並藉由多項功能更新，將AI的DNA直接注入使用者最熟悉的微軟工具與平台，縮短AI導入陣痛期，為企業打造「智慧效能」與「智慧安全」兩大躍進。

台灣微軟Microsoft 365事業部副總經理周文英表示，AI帶領現代社會步入工業4.0，也為企業創造全新挑戰。例如在資安方面，機器學習與雲端運算仰仗在多端點間巨量的數據傳輸，也容易產生更多讓駭客可伺機侵入的漏洞。而此風險往往讓企業在選擇邁向雲端、擁抱AI時有所卻步，因此錯失轉型先機。微軟關注企業客戶需求，透過匯聚旗下服務的Microsoft 365，提供一套具整合性、化繁為簡的解決方案。