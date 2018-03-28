中華電信網家合設創投基金 投資4億元

2018-03-28 15:21 中央社 台北28日電



中華電信與網路家庭集團今天共同宣布將合資成立創投基金「中華網家一號」，鎖定電商、網路加數位生活領域早期新創團隊為投資標的，初期由雙方共同投資4億元。

「中華網家一號」創投基金將委由雙方合資的管理顧問公司基石創新創業投資股份有限公司進行投資研究與評估，主要鎖定與台灣相關的電商和「Internet+數位生活」領域早期新創團隊，包括具網際網路連結整合的數位生活、電子商務、網路金融、隨選服務、智慧醫療、大數據、人工智慧技術與應用等領域。

該基金作業準備將依照雙方內部程序與相關法規推動，預計於2018年第2季完成基金設立，並將依投資規劃開始尋找潛力投資標的。

中華電信董事長鄭優出席合作記者會表示，過去一年多雙方充分討論後，把這件事情辦成；所謂一號顧名思義，預期還會有二號、三號基金成立。

為何中華電信適合扮演這個角色？鄭優表示，中華電信在推動數位發展的這段時間以來，發展很多新創業務，中華電信都站在關鍵位置，除了獨善其身，還能兼善天下，與國內企業攜手，希望能鼓舞年輕世代在未來數位產業的發展，大家相互扶持，藉由彼此資源盡一份力量。

鄭優說，中華網家一號基金也歡迎政府單位例如國發基金，以及民間單位的投資者加入；除了資金協助之外，中華電信與網家都可以運用既有資源鼓舞及推動將來篩選出來的新創事業，希望未來能成為台灣經濟體系非常重要的成員。

PChome網路家庭董事長詹宏志表示，他在台灣網路界工作20多年，最大感觸是台灣啟動非常早，從80年代高等教育就開始有網路相關課程，培育大量網路人才；但是回頭看過去20年，台灣社會對網路及網路應用服務的投資太少，相較之下中國大陸在網路投資非常積極，甚至東南亞這幾年在網路方面的投資也非常驚人，台灣在這方面投資實在太少。

詹宏志說，透過中華網家一號基金育成的團隊不僅有營運資金的注入，未來也能直接使用PChome電子商務平台上的開放數據資料、享有千萬會員的集團架構和網站流量，相信藉由提供創業環境的資源，能讓新創服務擁有試驗的場域與調整的機會。