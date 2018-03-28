SEMI：今年全球半導體設備支出將出現首次連四年成長

2018-03-28 12:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 徐睦鈞 ╱即時報導



SEMI（國際半導體產業協會）公布最新Billing Report（出貨報告），2018年2月北美半導體設備製造商出貨金額為24.1億美元。較1月最終數據的23.7億美元相比上升1.7%，相較於去年同期19.7億美元成長22.2％。

SEMI台灣區總裁曹世綸表示，我們持續樂觀看待今年全球半導體市場的景氣，2018年全球半導體設備支出可望出現自1990年代以來首次連續四年成長。

SEMI所公佈之Billing Report乃根據北美半導體設備製造商過去三個月的平均全球出貨金額之數值。