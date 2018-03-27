FII服務在台落地 亞太電信旗下富鴻網推一把

2018-03-27 20:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



鴻海集團旗下富士康工業互聯網（FII）除積極進行在A股上市，也積極拓展業務，未來FII工業物聯網整合服務解決方案在台灣落地，搶進台灣市場，同集團富鴻網將扮演重要的合作夥伴。

富鴻網原為鴻海集團內部單位，後來獨立成立公司，導入營運商等級的網路維運及基地台建置人員，成為鴻海集團旗下亞太電信子公司，近年更積極搶進資通訊（ICT）解決方案及物聯網應用。

富鴻網董事長暨亞太電信總經理黃南仁表示，未來FII也將相關服務解決方案引進台灣市場，富鴻網將負責其在台灣落地的合作夥伴，近期已經完成將FII解決方案，導入同集團的群創工廠中。

黃南仁表示，目前富鴻網營收規模不大，僅10多億元，按照集團內積極目標，今年營收要成長三成，同時要轉虧為盈。

富鴻網今年也積極搶進智慧防災系統等物聯網應用，並參加智慧城市展，強打防災預警、路燈、空污監測 物聯網應用服務。

富鴻網表示，智慧防災整體解決方案利用前端各種不同的感測設備，結合富鴻網自行成功開發的物聯網平台，可提供使用者各種不同的統計資料、地圖顯示及警示訊息通知、事件之連動處理及災害模擬預測等畫面。

目前富鴻網的IoT應用多鎖定於防災、環境及智慧城市的監控，利用各種不同的感測器透過LoRa/NBIoT/4G等網路蒐集資訊，以協助政府機關或工業廠區針對氣候造成的環境變化及災害，除了利用數據來做適當的因應外，也結合各類分析軟體來提供設備運轉及災害影響之預測，讓使用單位可及早應變及做後續維運之優化，已經打入中壢工業區、龜山工業區、觀音工業區。