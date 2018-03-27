我三大科園營業額、出口額創高 台積電立首功

2018-03-27 20:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



台積電10、16及28奈米等製程產品出貨暢旺，帶動科學園區成長。科技部公布我三大科學園區2017年營業額逾2.4兆元，年增3.58%。園區出口額亦創歷年新高達到1.7兆元，較去年成長14.22%，成長力道強勁，受僱員工人數來到27.2萬人，同步創下歷史新高。

科技部分析，主要受惠於全球經濟穩步復甦，品牌手機拉貨需求顯現，半導體需求熱絡帶動產能擴增並積極擴充先進製程投資，致園區營業額再創高。

觀察三大科學園區，其中，竹科去年營業額為逾兆元，年減1.98%；中科5,638.2億元，較去年成長11.13%，南科8,787.59億元，較去年成長5.93%。

科技部表示，竹科專注研發，中、南科則處於新廠陸續進入量產階段，因而有明顯成長。晶圓製造大廠台積電10、16及28奈米等製程產品出貨暢旺，推升園區整體營收成長，創歷年新高。

若進一步觀察園區六大產業，積體電路產業成長3.45%，主因是智慧型手機熱銷，以及個人電腦、通訊與基頻相關處理器晶片的市場需求熱絡，而高速運算也將取代智慧手機，成為最大成長動能。

因生產半導體高階精密設備接單暢旺及自動化設備需求增加，以及零組件廠商受惠於電動車需求的成長，帶動精密機械產業成長14.74%。

至於光電產業成長1.13%。主要成長來自面板方面，2017年整體需求暢旺，除了手機之外，包括電視、電腦與商用的面板需求都相當好，產能維持滿載。

電腦及周邊產業成長8.35%，主因為園區內主要廠商增加網通及物聯網相關設備生產。通訊產業成長10.56%，受惠於數位基礎建設更趨完善（高速網路、物聯網、雲端設備、移動式裝置），行動通訊相關設備、裝置如光纖、基地台及服務需求的增長。

生物技術產業成長7.02%，主因係部分新藥進入取證階段，廠商持續與國外大廠合作研發，積極搶攻全球市場，帶動製藥廠商營收成長。

至於去年科學園區出口，科技部表示，受惠於市場對智慧型手持行動裝置需求持續增加，及網路升級為5G需求增加，帶動晶圓代工、封測等半導體產業供應鏈及網通產業接單續增，出口需求更加暢旺，為園區主要出口成長動能，帶動園區整體出口額為1.7兆元，較去年成長14.22%。