佳世達董座：台灣不大 應領先布局5G

2018-03-27 19:28 中央社 台北27日電



佳世達科技董事長陳其宏。 圖/聯合報系資料照片 分享 facebook 佳世達科技董事長陳其宏表示，台灣地方不大，卻有全球最優秀的科技人才，理應讓台灣發展成全球第一個全面使用5G通訊的環境，掌握產業的領先優勢。

陳其宏今天在記者會指出，佳世達營運版圖增加5G網通，與明泰策略聯盟合作，布局物聯網商機，結合2017年所收購的工業電腦友通、POS製造商拍檔，並整合明基智能解決方案，優化異業結合綜效，擴大出海口。

他說，佳世達核心技術能力是顯示器（Display）、友通和拍檔是電腦的實力（Computing），如今再結合明泰的物聯網（Connection），不但讓佳世達「聯合艦隊版圖」更完整，也提早布局5G新型態商機，強化軟硬整合解決方案的即時大數據分析，及服務創新能力。

除了上述解決方案，他解釋，佳世達優化現有事業產品組合持續優化，提升獲利。目前高階產品，如電競、專業繪圖顯示器、超高解析度（4K2K）及高階工程投影機，出貨穩健，而車載代工產品營運也進入了健康模式。

醫療部分，他說，南京蘇州明基醫院營運穩健，明基透析公司人的工腎臟已開始出貨，以台灣為基地點，未來會打入中國大陸及東南亞市場。看準高階銀髮商機，明基聽力旗下的虹韻助聽器營收去年業績成長20%，會持續布局門市通路，放眼中國大陸及東南亞市場。