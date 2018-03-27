公司治理藍圖變革 台積電籲勿流於形式

2018-03-27 19:26 中央社 台北27日電



金管會主委顧立雄公布新版公司治理藍圖規劃重點，將推動6大變革。台積電表示，規定不要流於形式，企業應自發性服從與保持公司治理的精神；可成表示，從2到3年前就主動進行相關措施。

金融監督管理委員會主委顧立雄今天公布新版公司治理藍圖規劃重點，除將實施期間由5年縮短為3年外，還有推動金融業落實股東行動主義、引進公司治理人員制度、提高英文資訊揭露比率、推動候選人提名制、提升公司治理評鑑效度及強化法令規章的遵循方面，共6大重要變革。

在提高英文資訊揭露比率上，顧立雄指出，金管會預計將要求外資持股比率達30%以上或資本額達100億元以上的上市櫃公司，應自民國108年起公告申報英文版「年度財務報告」、「年報」及「股東會議事手冊」，以落實投資人平等原則，並創造友善投資環境。

台積電認為，公司治理涉及層面廣，不是靠單一人員就能做好，規定應不要流於形式，企業應自發性服從與保持公司治理的精神，台積電多年前即已搶先申報英文版「年報」及「股東會議事手冊」。

台積電不僅是亞洲治理協會(ACGA)多年成員，企業訊息處資深處長孫又文並自2014年起開始擔任ACGA理事，協助企業增進公司治理。

外資持股比重高達7成的金屬機殼廠可成投資長兼發言人巫俊毅告訴中央社記者，原則上對公司經營的合理措施，以及有助於公司治理和投資人對公司評等的事情，可成一直都有進行。

巫俊毅舉例，可成從2到3年前就主動提供英文版財報及股東會議事手冊，只要是可成能做而且對股東有幫助的，都很願意去做，不見得只靠法令來規定，甚至可成所有重大訊息都已透過中英文發布。

巫俊毅強調，可成從外資持股比重還不高的時候，就已經開始進行上述措施，並不是因為外資持股高達7成才開始。

他認為，這牽涉到公司把自己定位在什麼層級，由於可成已走向國際化，無論股東結構如何，都應該讓外界在同時間能夠比較平等地獲得重要訊息。