親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
收益成長專區
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

憂心台灣前景 她：將來只能到國外當台勞嗎？

公司治理藍圖變革 台積電籲勿流於形式

2018-03-27 19:26中央社 台北27日電

金管會主委顧立雄公布新版公司治理藍圖規劃重點，將推動6大變革。台積電表示，規定不要流於形式，企業應自發性服從與保持公司治理的精神；可成表示，從2到3年前就主動進行相關措施。

金融監督管理委員會主委顧立雄今天公布新版公司治理藍圖規劃重點，除將實施期間由5年縮短為3年外，還有推動金融業落實股東行動主義、引進公司治理人員制度、提高英文資訊揭露比率、推動候選人提名制、提升公司治理評鑑效度及強化法令規章的遵循方面，共6大重要變革。

在提高英文資訊揭露比率上，顧立雄指出，金管會預計將要求外資持股比率達30%以上或資本額達100億元以上的上市櫃公司，應自民國108年起公告申報英文版「年度財務報告」、「年報」及「股東會議事手冊」，以落實投資人平等原則，並創造友善投資環境。

台積電認為，公司治理涉及層面廣，不是靠單一人員就能做好，規定應不要流於形式，企業應自發性服從與保持公司治理的精神，台積電多年前即已搶先申報英文版「年報」及「股東會議事手冊」。

台積電不僅是亞洲治理協會(ACGA)多年成員，企業訊息處資深處長孫又文並自2014年起開始擔任ACGA理事，協助企業增進公司治理。

外資持股比重高達7成的金屬機殼廠可成投資長兼發言人巫俊毅告訴中央社記者，原則上對公司經營的合理措施，以及有助於公司治理和投資人對公司評等的事情，可成一直都有進行。

巫俊毅舉例，可成從2到3年前就主動提供英文版財報及股東會議事手冊，只要是可成能做而且對股東有幫助的，都很願意去做，不見得只靠法令來規定，甚至可成所有重大訊息都已透過中英文發布。

巫俊毅強調，可成從外資持股比重還不高的時候，就已經開始進行上述措施，並不是因為外資持股高達7成才開始。

他認為，這牽涉到公司把自己定位在什麼層級，由於可成已走向國際化，無論股東結構如何，都應該讓外界在同時間能夠比較平等地獲得重要訊息。

股東會可成

相關新聞

小米發表首款電競筆電 暫無台灣上市評估計畫

2018-03-27 17:48

中國建成第一個年產能100億方公尺的大型頁岩氣田

2018-03-27 16:42

美中貿易戰疑慮 施振榮：掌握變化新契機

2018-03-27 15:26

聯發科祭百萬獎金 舉辦關注家鄉創意競賽

2018-03-27 15:26

大同參加智慧城市展 展出智慧能源管理系統

2018-03-27 15:24

2018光寶創新獎攜手默克、英飛凌 徵件起跑　

2018-03-27 15:19

佳世達結盟明泰 打造物聯網艦隊

2018-03-27 14:38

2018智慧城市展 聚焦3大應用

2018-03-27 14:38

搶攻智慧家庭 鴻海旗下鴻騰收購美商貝爾金

2018-03-27 14:37

遠傳物聯網輸出海外 拚在台市占第一

2018-03-27 14:25

中保搶攻智慧家庭商機 推智慧音箱

2018-03-27 14:05

貿易戰干擾陸台廠 童子賢：亂世出英雄

2018-03-27 13:04

大同七美低碳島 獲智慧城市創新應用獎

2018-03-27 12:55

穩懋VCSEL貢獻增 歐系外資目標價380元

2018-03-27 12:48

台積電三支箭 中美貿易戰影響微乎其微

2018-03-27 12:11

科學園區創3高 陳良基：台灣要對自己有信心

2018-03-27 11:54

宏碁推智慧城市 搶攻交通醫療數位看板

2018-03-27 10:54

矽晶圓供不應求 環球晶目標價上看560元

2018-03-27 10:31

籲國際友善合作 童子賢：反對貿易保護主義

2018-03-27 10:12

元山車用訂單進入收割 官田新廠今年投產

2018-03-27 09:00

鴻海旗下鴻騰收購Belkin 今年完成

2018-03-27 08:21

專訪 / 光陽董事長柯勝峯：綠能不應該是一種妥協

2018-03-27 02:43

歐洲商會大調查 台灣科技職缺增32%

2018-03-27 01:07

宏達電去年賠2個股本 掛牌來最慘

2018-03-27 00:41

軟體開發、物聯網 人才需求大

2018-03-27 00:39

半導體大廠投資台灣 陶氏竹南新廠房啟用

2018-03-27 00:33

卓永財：業界求才若渴

2018-03-27 00:33

科技部牽線 博士生變產業超人

2018-03-27 00:33

科納25億賣給美商 溢價58 %

2018-03-27 00:33

遠傳總經理李彬：2020年營收 要衝千億

2018-03-27 00:28

遠傳送愛 翻轉偏鄉教育

2018-03-27 00:28

iPhone X買氣疲弱 擬換新衣再衝

2018-03-27 00:17

摺疊式iPhone組裝難度高 鴻海和碩考驗大

2018-03-27 00:17

美中貿易大戰出現轉圜 我半導體中箭

2018-03-27 00:13

送美國大學生進鴻海上班？威州將設專屬學位課程

2018-03-26 21:57

科技部培訓逾300名科研博士 投入產業界

2018-03-26 18:24

黃立成做媒體大夢 勇尬臉書、谷歌

2018-03-26 11:12

獨家解析FII上市案 郭台銘說不出口的真相

2018-03-26 11:08

郭董打造中國科技股王 關鍵三數字解讀

2018-03-16 09:56
看更多

熱門文章

美中貿易大戰出現轉圜 我半導體中箭

2018-03-27 00:13

年改退休金縮水… 怎樣才能好命過日子？

2018-03-27 10:00

熱門商圈變得不熱門 北市店面行情直直落

2018-03-27 09:36

裕隆集團四寶 獲利大躍進

2018-03-26 20:28

工業服務業月薪近5萬 立委：數字漂亮但民眾認為差很多

2018-03-26 21:02

5.5萬戶房貸寬限期要到期了 賣壓恐再湧現

2018-03-27 14:13

鴻海旗下鴻騰收購Belkin 今年完成

2018-03-27 08:21

台新金改選 寶佳推出人選

2018-03-27 00:47

台積電三支箭 中美貿易戰影響微乎其微

2018-03-27 12:11

專訪 / 光陽董事長柯勝峯：綠能不應該是一種妥協

2018-03-27 02:43

說到做到！潤泰新發100億現金 股東每股可領回6元

2018-03-26 22:54

科納25億賣給美商 溢價58 %

2018-03-27 00:33

信義房屋：恐慌退散 Q2房價看跌比重近三年最低

2018-03-27 09:33

名家觀點／大到不能倒 小到剛好關

2018-03-27 00:43

寶成越南廠罷工 蔡佩君光速滅火

2018-03-27 00:19

摺疊式iPhone組裝難度高 鴻海和碩考驗大

2018-03-27 00:17

2018智慧城市展盛大登場 蔡英文總統親臨致詞

2018-03-27 11:50

送美國大學生進鴻海上班？威州將設專屬學位課程

2018-03-26 21:57

勞長推三法 中高齡就業優先

2018-03-27 01:07

iPhone X買氣疲弱 擬換新衣再衝

2018-03-27 00:17

沈榮津：核四不運轉資產損失約2600億元

2018-03-27 10:02

公股券商買超台新金 受矚目

2018-03-27 00:47

金管會新規範 衝擊公股銀

2018-03-27 00:47

裕隆集團 去年獲利風光

2018-03-27 00:27

中國建成第一個年產能100億方公尺的大型頁岩氣田

2018-03-27 16:42

上市櫃公司全面設審計委員會 金融業大喊「獨董不夠」

2018-03-27 12:39

宏達電去年賠2個股本 掛牌來最慘

2018-03-27 00:41

金融業委託書從嚴 財金不同調

2018-03-27 00:26

核四成本與能源轉型 經長：電價估漲5角

2018-03-26 20:39

企業團保費用 禁列投資保單

2018-03-27 00:34

核二2號機獲准併聯 已在12時55分發電

2018-03-27 14:00

中鋼簽署全台首張離岸風機系統商優先合作備忘錄

2018-03-27 11:56

台新金縮減董事席次 金管會將加強金檢

2018-03-27 10:27

台新寶佳法律攻防...有得打了

2018-03-27 00:47

交長：中華郵政上市 可考慮

2018-03-27 01:07

傳陸擬轉單採購美半導體 IEK：韓影響大於台

2018-03-27 04:27

離月底大限剩4天 農地違章工廠首波6家仍未拆

2018-03-27 00:30

亞洲資金橫掃全球 全球房產投資金額創新高

2018-03-27 11:56

半導體大廠投資台灣 陶氏竹南新廠房啟用

2018-03-27 00:33

寶成分散風險 擴廠腳步轉向印緬

2018-03-27 00:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top