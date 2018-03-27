宏達電Vive觸角伸進藝術 盼引爆商機

2018-03-27 17:36 中央社 台北27日電



宏達電將Vive觸角伸進藝術領域，Vive Arts負責人張忠為表示，透過畫廊、藝術展覽和博物館，今年Vive在藝術商業領域將有爆發性成長，並將角逐藝術拍賣市場上的VR商機。

宏達電去年11月成立Vive Arts團隊，將Vive觸角伸進藝術領域，今天前進Art Basel巴賽爾藝術展，成為首個官方虛擬實境內容夥伴。

張忠為表示，Art Basel巴賽爾藝術展是全世界重要的藝術博覽會之一，本次和香港展合作，未來當然會爭取前進瑞士巴賽爾及美國邁阿密合作展出。

張忠為透露，目前已有不少全球藝術機構表達和宏達電Vive合作的意願，也有很多展覽合作邀約，「一個禮拜就要幾十件邀約」，今年Vive將邁開與全球藝術界的合作的腳步；Vive最先跨入歐洲的藝術機構，美洲、亞洲、台北故宮也陸續開始合作，希望透過Vive讓「年輕人都走進博物館」，另一方面，現在可以透過Viveport，讓藝術走到世界每一個角落。

至於Vive打入藝術界如何創造獲利？張忠為表示，Vive的出發點是尊重藝術家，和每一個合作組織有不同分潤協議；目前全球藝術領域有預算刪減的趨勢，若能刺激觀光人潮，將能達到新收益、互助雙贏，或是ViveArts提供資金給VR作品開發者，並提供技術和內容協助的合作模式。

除此之外，張忠為表示，目前全球藝術展覽、畫廊、創作者對Vive都有高度合作意願，今年藝術商業領域將有爆發性成長，並將角逐藝術拍賣市場上的VR商機，包括與佳士得、蘇富比等拍賣行合作。

目前Vive Arts全球有共有7人，除張忠為外，還有2位成員在台灣新店總部、2位在倫敦、2位在舊金山。

Art Basel巴賽爾藝術展將在2018年3月29日至31日的巴塞爾藝術展香港展會期間，首度展出由阿布拉莫維奇（Marina Abramovi?）與卡普（Anish Kapoor）兩位藝術家於虛擬實境中創作的作品。