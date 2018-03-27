親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
收益成長專區
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

一群中國女孩海外排隊等死刑 到底做了什麼事？

宏達電Vive觸角伸進藝術 盼引爆商機

2018-03-27 17:36中央社 台北27日電

宏達電Vive觸角伸進藝術領域，Vive Arts負責人張忠為表示，透過畫廊、藝術展覽和博物館，今年Vive在藝術商業領域將有爆發性成長，並將角逐藝術拍賣市場上的VR商機。

宏達電去年11月成立Vive Arts團隊，將Vive觸角伸進藝術領域，今天前進Art Basel巴賽爾藝術展，成為首個官方虛擬實境內容夥伴。

張忠為表示，Art Basel巴賽爾藝術展是全世界重要的藝術博覽會之一，本次和香港展合作，未來當然會爭取前進瑞士巴賽爾及美國邁阿密合作展出。

張忠為透露，目前已有不少全球藝術機構表達和宏達電Vive合作的意願，也有很多展覽合作邀約，「一個禮拜就要幾十件邀約」，今年Vive將邁開與全球藝術界的合作的腳步；Vive最先跨入歐洲的藝術機構，美洲、亞洲、台北故宮也陸續開始合作，希望透過Vive讓「年輕人都走進博物館」，另一方面，現在可以透過Viveport，讓藝術走到世界每一個角落。

至於Vive打入藝術界如何創造獲利？張忠為表示，Vive的出發點是尊重藝術家，和每一個合作組織有不同分潤協議；目前全球藝術領域有預算刪減的趨勢，若能刺激觀光人潮，將能達到新收益、互助雙贏，或是ViveArts提供資金給VR作品開發者，並提供技術和內容協助的合作模式。

除此之外，張忠為表示，目前全球藝術展覽、畫廊、創作者對Vive都有高度合作意願，今年藝術商業領域將有爆發性成長，並將角逐藝術拍賣市場上的VR商機，包括與佳士得、蘇富比等拍賣行合作。

目前Vive Arts全球有共有7人，除張忠為外，還有2位成員在台灣新店總部、2位在倫敦、2位在舊金山。

Art Basel巴賽爾藝術展將在2018年3月29日至31日的巴塞爾藝術展香港展會期間，首度展出由阿布拉莫維奇（Marina Abramovi?）與卡普（Anish Kapoor）兩位藝術家於虛擬實境中創作的作品。

Vive宏達電VR

相關新聞

小米發表首款電競筆電 暫無台灣上市評估計畫

2018-03-27 17:48

中國建成第一個年產能100億方公尺的大型頁岩氣田

2018-03-27 16:42

美中貿易戰疑慮 施振榮：掌握變化新契機

2018-03-27 15:26

聯發科祭百萬獎金 舉辦關注家鄉創意競賽

2018-03-27 15:26

大同參加智慧城市展 展出智慧能源管理系統

2018-03-27 15:24

2018光寶創新獎攜手默克、英飛凌 徵件起跑　

2018-03-27 15:19

佳世達結盟明泰 打造物聯網艦隊

2018-03-27 14:38

2018智慧城市展 聚焦3大應用

2018-03-27 14:38

搶攻智慧家庭 鴻海旗下鴻騰收購美商貝爾金

2018-03-27 14:37

遠傳物聯網輸出海外 拚在台市占第一

2018-03-27 14:25

中保搶攻智慧家庭商機 推智慧音箱

2018-03-27 14:05

貿易戰干擾陸台廠 童子賢：亂世出英雄

2018-03-27 13:04

大同七美低碳島 獲智慧城市創新應用獎

2018-03-27 12:55

穩懋VCSEL貢獻增 歐系外資目標價380元

2018-03-27 12:48

台積電三支箭 中美貿易戰影響微乎其微

2018-03-27 12:11

科學園區創3高 陳良基：台灣要對自己有信心

2018-03-27 11:54

宏碁推智慧城市 搶攻交通醫療數位看板

2018-03-27 10:54

矽晶圓供不應求 環球晶目標價上看560元

2018-03-27 10:31

元山車用訂單進入收割 官田新廠今年投產

2018-03-27 09:00

鴻海旗下鴻騰收購Belkin 今年完成

2018-03-27 08:21

專訪 / 光陽董事長柯勝峯：綠能不應該是一種妥協

2018-03-27 02:43

歐洲商會大調查 台灣科技職缺增32%

2018-03-27 01:07

宏達電去年賠2個股本 掛牌來最慘

2018-03-27 00:41

軟體開發、物聯網 人才需求大

2018-03-27 00:39

半導體大廠投資台灣 陶氏竹南新廠房啟用

2018-03-27 00:33

卓永財：業界求才若渴

2018-03-27 00:33

科技部牽線 博士生變產業超人

2018-03-27 00:33

科納25億賣給美商 溢價58 %

2018-03-27 00:33

遠傳總經理李彬：2020年營收 要衝千億

2018-03-27 00:28

遠傳送愛 翻轉偏鄉教育

2018-03-27 00:28

iPhone X買氣疲弱 擬換新衣再衝

2018-03-27 00:17

摺疊式iPhone組裝難度高 鴻海和碩考驗大

2018-03-27 00:17

美中貿易大戰出現轉圜 我半導體中箭

2018-03-27 00:13

送美國大學生進鴻海上班？威州將設專屬學位課程

2018-03-26 21:57

科技部培訓逾300名科研博士 投入產業界

2018-03-26 18:24

翻轉教育 遠傳推線上遊戲學習

2018-03-26 14:39

遠傳引進「玩轉學校」 用世界領袖高度換位思考

2018-03-26 14:39

研華結盟愛達智能 推「店算通」平台

2018-03-26 14:39

聯發科P60晶片助陣 Q2攻印度

2018-03-26 14:39
看更多

熱門文章

美中貿易大戰出現轉圜 我半導體中箭

2018-03-27 00:13

年改退休金縮水… 怎樣才能好命過日子？

2018-03-27 10:00

熱門商圈變得不熱門 北市店面行情直直落

2018-03-27 09:36

裕隆集團四寶 獲利大躍進

2018-03-26 20:28

工業服務業月薪近5萬 立委：數字漂亮但民眾認為差很多

2018-03-26 21:02

鴻海旗下鴻騰收購Belkin 今年完成

2018-03-27 08:21

台新金改選 寶佳推出人選

2018-03-27 00:47

台積電三支箭 中美貿易戰影響微乎其微

2018-03-27 12:11

專訪 / 光陽董事長柯勝峯：綠能不應該是一種妥協

2018-03-27 02:43

5.5萬戶房貸寬限期要到期了 賣壓恐再湧現

2018-03-27 14:13

說到做到！潤泰新發100億現金 股東每股可領回6元

2018-03-26 22:54

科納25億賣給美商 溢價58 %

2018-03-27 00:33

信義房屋：恐慌退散 Q2房價看跌比重近三年最低

2018-03-27 09:33

名家觀點／大到不能倒 小到剛好關

2018-03-27 00:43

黃立成創辦社交「秘銀幣」上線 攜手MAX交易所

2018-03-26 18:47

寶成越南廠罷工 蔡佩君光速滅火

2018-03-27 00:19

摺疊式iPhone組裝難度高 鴻海和碩考驗大

2018-03-27 00:17

送美國大學生進鴻海上班？威州將設專屬學位課程

2018-03-26 21:57

勞長推三法 中高齡就業優先

2018-03-27 01:07

iPhone X買氣疲弱 擬換新衣再衝

2018-03-27 00:17

沈榮津：核四不運轉資產損失約2600億元

2018-03-27 10:02

三十而立大不易 調查：4成8青年勞工有負債

2018-03-26 19:49

2018智慧城市展盛大登場 蔡英文總統親臨致詞

2018-03-27 11:50

金管會新規範 衝擊公股銀

2018-03-27 00:47

公股券商買超台新金 受矚目

2018-03-27 00:47

科技部培訓逾300名科研博士 投入產業界

2018-03-26 18:24

裕隆集團 去年獲利風光

2018-03-27 00:27

宏達電去年賠2個股本 掛牌來最慘

2018-03-27 00:41

金融業委託書從嚴 財金不同調

2018-03-27 00:26

上市櫃公司全面設審計委員會 金融業大喊「獨董不夠」

2018-03-27 12:39

企業團保費用 禁列投資保單

2018-03-27 00:34

核四成本與能源轉型 經長：電價估漲5角

2018-03-26 20:39

台新寶佳法律攻防...有得打了

2018-03-27 00:47

台新金縮減董事席次 金管會將加強金檢

2018-03-27 10:27

傳陸擬轉單採購美半導體 IEK：韓影響大於台

2018-03-27 04:27

交長：中華郵政上市 可考慮

2018-03-27 01:07

中鋼簽署全台首張離岸風機系統商優先合作備忘錄

2018-03-27 11:56

離月底大限剩4天 農地違章工廠首波6家仍未拆

2018-03-27 00:30

核二2號機獲准併聯 已在12時55分發電

2018-03-27 14:00

中國建成第一個年產能100億方公尺的大型頁岩氣田

2018-03-27 16:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top