智慧城市論壇 今天登場

2018-03-27 05:29 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



2018智慧城市論壇暨展覽今天在台北世貿南港展覽館登場，由台北市政府、台灣智慧城市產業聯盟、台北市電腦公會主辦，是台灣唯一以整體解決方案為主的專業展覽，堪稱亞洲最大的智慧城市展會，本屆展覽年度主題為「以物聯網建設智慧城市」。

「智慧城市論壇暨展覽」(Smart City Summit & Expo,簡稱SCSE)是由IBM台灣公司、大同、中華電信、研華、台灣地理資訊中心及資策會等單位，於2013年6月共同發起，希望藉此每年一度的大型活動，促成發展智慧城市的社會共識，同時，也讓各界了解物聯網產業在智慧城市建設中扮演著舉足輕重的角色。

今年智慧城市論壇暨展覽，將舉辦智慧城市首長高峰會等8項系列活動，其中電信商智慧城市大會 (2017 World Telecom Smart City Conference)預計有超過30個以上全球電信商，20個系統整合商出席；永續城市論壇 (Sustainable City Forum, Taipei)將與ICLEI共同辦理，邀約該組織的全球城市會員參加，預計將有數十個城市首長代表出席。

多年來，智慧城市論壇暨展覽已是台灣ICT業界30多年來，唯一新創成功的產業展覽，並促成新的產業分工模式：SCSE協助台灣IoT系統整合與服務的輸出；Computex協助台灣ICT硬體產品外銷等。

為提升展會的專業度，今年智慧城市論壇暨展覽與各個專業團體合作，新增幾個次品牌，包括：智慧醫療展(Smart Healthcare Expo，簡稱SHE Taipei)、智慧教育展(Smart education Expo，簡稱SEE Taipei)及智慧建築展(Intelligent Building Expo，簡稱IBE Taipei)。