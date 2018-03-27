專訪 / 光陽董事長柯勝峯：綠能不應該是一種妥協

2018-03-27 02:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林鼎智 ╱即時報導



國內龍頭大廠光陽於日本東京發表 Ionex 車能網後，記者與光陽機車董事長柯勝峯進行媒體專訪，並針對 Ionex車能網理念、市場產品規劃與 Noodoe Navigation 車聯網導航等相關議題進行討論。以下節錄專訪重點：

「作為龍頭大廠，為何光陽直到現在才推出 Ionex？」

針對外界質疑為何光陽到現在才端出 Ionex 這道菜色？柯勝峯表示，其實在政府宣佈 2035 年禁止販售燃油車之前，光陽就已投入電動車研發，但是否要正式上市，還需考量大環境等外部因素。近年來在電池技術成熟、全球綠能趨勢與消費者接受度較高的情況下，光陽認為此時推出 Ionex不僅能向政府證明光陽的技術實力，也能針對電動機車提出一套 Total Solution，並且不只侷限台灣，還能在世界各國推行。

「綠能，不應該是一種妥協」

柯勝峯表示，儘管現在許多國家都已針對電動車進行補貼，但電動車的普及與否，仍須以滿足使用者為主。不管是續航力、等待充電時間、充換電方式等，電動車不該讓消費者有「為了綠能而犧牲妥協」的感覺，必須讓消費者發自內心去接受，這也是為什麼 Ionex 採開放式平台、多元充換電設計、強調「沒有妥協的綠能」的原因。

柯勝峯打個比方：「當你面前有兩台Many的時候（指燃油車Many與電動車Many EV），你有沒有辦法讓消費者很想買電動車？」

「除了電動輕型/小型之外，未來 Ionex 是否會有大馬力機種？ 」

（記者註：目前電動重型機車僅 Gogoro 睿能生產，中華emoving與光陽多為電動輕型/小型機種）

柯勝峯表示，光陽未來三年內推出的十款機種是依各地區不同客群而設計，而 Ionex 基本上是針對台灣的白牌車（50cc-250cc）為主，因此不論主打入門代步或性能操控，Ionex 在技術上都能對應。但在產品推出順序上，光陽以大宗的代步通勤族群為優先，未來也會在適當時間推出馬力較大的產品，光陽已有完整規劃。

「不採用Gogoro系統的原因？」、「是否會與其他業者合作？」

（記者註：先前 Gogoro 有條件開放換電系統，而光陽也推出Ionex車能網，這樣是否又回到電池系統百家爭鳴，對整合產業資源、整體產業發展不利的局面？）

針對這點，柯勝峯表示，光陽的品牌理念是「最得我心（Win My Heart）」，不只對於顧客，也要讓合作夥伴們感同身受。因此在初始規劃設計時，Ionex 便以「消費者導向」、「大眾化」、「全球化」為三大核心，消費者導向就是不排斥任何充電/換電、有線/無線型式，只求找到解決消費者困擾的方案;大眾化則是鎖定所有族群，希望將車子賣給大部分人使用，而非少數階層;全球化則是希望不只在台灣販售，全世界每個國家或不同的生活型態都能成功。光陽並非如外界所說的不願與其他業者合作，而是就評估後，前述三大目標不符合光陽使用。

柯勝峯強調，光陽自己是機車業者，我們很清楚知道機車業者在意的是什麼。以 Ionex 為例，光陽不會要求其他業者使用特定電控系統、電機系統或是特定電池芯規格，只要電池大小孔阜符合、通過國家安全檢驗標準即可（就如同燃油車有加油孔能讓油槍插入即可）。KYMCO 將電動車交給 Ionex，其他業者也能將自己的電動車交給 Ionex，這部分都是無償使用，光陽很歡迎其他業者一起加入。

「對於光陽的規劃與 Noodoe Navigation 車聯網導航功能的導入時程？」

「我們要當一個全球品牌，我設定有三件事情，第一我們要有自己的旗艦機種（記者按：即 AK550），第二我們要在車聯網上面當pioneer(記者按：即 Noodoe 車聯網)，第三就是要有電動車」。