親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
收益成長專區
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

專訪 / 光陽董事長柯勝峯：綠能不應該是一種妥協

2018-03-27 02:43聯合報 記者林鼎智╱即時報導

國內龍頭大廠光陽於日本東京發表 Ionex 車能網後，記者與光陽機車董事長柯勝峯進行媒體專訪，並針對 Ionex車能網理念、市場產品規劃與 Noodoe Navigation 車聯網導航等相關議題進行討論。以下節錄專訪重點：

「作為龍頭大廠，為何光陽直到現在才推出 Ionex？」

針對外界質疑為何光陽到現在才端出 Ionex 這道菜色？柯勝峯表示，其實在政府宣佈 2035 年禁止販售燃油車之前，光陽就已投入電動車研發，但是否要正式上市，還需考量大環境等外部因素。近年來在電池技術成熟、全球綠能趨勢與消費者接受度較高的情況下，光陽認為此時推出 Ionex不僅能向政府證明光陽的技術實力，也能針對電動機車提出一套 Total Solution，並且不只侷限台灣，還能在世界各國推行。

「綠能，不應該是一種妥協」

柯勝峯表示，儘管現在許多國家都已針對電動車進行補貼，但電動車的普及與否，仍須以滿足使用者為主。不管是續航力、等待充電時間、充換電方式等，電動車不該讓消費者有「為了綠能而犧牲妥協」的感覺，必須讓消費者發自內心去接受，這也是為什麼 Ionex 採開放式平台、多元充換電設計、強調「沒有妥協的綠能」的原因。

柯勝峯打個比方：「當你面前有兩台Many的時候（指燃油車Many與電動車Many EV），你有沒有辦法讓消費者很想買電動車？」

「除了電動輕型/小型之外，未來 Ionex 是否會有大馬力機種？ 」

（記者註：目前電動重型機車僅 Gogoro 睿能生產，中華emoving與光陽多為電動輕型/小型機種）

柯勝峯表示，光陽未來三年內推出的十款機種是依各地區不同客群而設計，而 Ionex 基本上是針對台灣的白牌車（50cc-250cc）為主，因此不論主打入門代步或性能操控，Ionex 在技術上都能對應。但在產品推出順序上，光陽以大宗的代步通勤族群為優先，未來也會在適當時間推出馬力較大的產品，光陽已有完整規劃。

「不採用Gogoro系統的原因？」、「是否會與其他業者合作？」

（記者註：先前 Gogoro 有條件開放換電系統，而光陽也推出Ionex車能網，這樣是否又回到電池系統百家爭鳴，對整合產業資源、整體產業發展不利的局面？）

針對這點，柯勝峯表示，光陽的品牌理念是「最得我心（Win My Heart）」，不只對於顧客，也要讓合作夥伴們感同身受。因此在初始規劃設計時，Ionex 便以「消費者導向」、「大眾化」、「全球化」為三大核心，消費者導向就是不排斥任何充電/換電、有線/無線型式，只求找到解決消費者困擾的方案;大眾化則是鎖定所有族群，希望將車子賣給大部分人使用，而非少數階層;全球化則是希望不只在台灣販售，全世界每個國家或不同的生活型態都能成功。光陽並非如外界所說的不願與其他業者合作，而是就評估後，前述三大目標不符合光陽使用。

柯勝峯強調，光陽自己是機車業者，我們很清楚知道機車業者在意的是什麼。以 Ionex 為例，光陽不會要求其他業者使用特定電控系統、電機系統或是特定電池芯規格，只要電池大小孔阜符合、通過國家安全檢驗標準即可（就如同燃油車有加油孔能讓油槍插入即可）。KYMCO 將電動車交給 Ionex，其他業者也能將自己的電動車交給 Ionex，這部分都是無償使用，光陽很歡迎其他業者一起加入。

「對於光陽的規劃與 Noodoe Navigation 車聯網導航功能的導入時程？」

「我們要當一個全球品牌，我設定有三件事情，第一我們要有自己的旗艦機種（記者按：即 AK550），第二我們要在車聯網上面當pioneer(記者按：即 Noodoe 車聯網)，第三就是要有電動車」。

柯勝峯表示，台灣是 Ionex的首發地區，今年六月將會舉辦年度發表會，屆時包括電動機種的規格細節、充換電計費方式、手機App程式、售價方案等都會公布。至於在 Noodoe Navigation 車聯網導航功能方面，目前已在最後測試階段，屆時將會以全球同步導入的方式讓消費者享有這項功能。

柯勝峯表示，此次發表Ionex 車能網，旨在讓大家了解這套電動車解決方案，更多有...
柯勝峯表示，此次發表Ionex 車能網，旨在讓大家了解這套電動車解決方案，更多有關機種規格、售價等細節會在六月的年度發表會上公布。 記者林鼎智／攝影
分享
除了發表 Ionex 電動車解決方案之外，Kymco也在2018東京摩托車展上推...
除了發表 Ionex 電動車解決方案之外，Kymco也在2018東京摩托車展上推出「Noodoe Navigation 」車聯網導航功能。 記者林鼎智／攝影
分享
此次於2018東京摩托車展展示的「Noodoe Navigation 」車聯網導...
此次於2018東京摩托車展展示的「Noodoe Navigation 」車聯網導航功能已進入最後測試階段，屆時將以全球同步的方式導入該功能。 記者林鼎智／攝影
分享
藉此次專訪機會，記者針對 Ionex車能網理念、光陽未來電動車產品規劃與 Noo...
藉此次專訪機會，記者針對 Ionex車能網理念、光陽未來電動車產品規劃與 Noodoe Navigation 車聯網導航三點進行訪問。圖為光陽機車董事長柯勝峯。 記者林鼎智／攝影
分享
光陽日前於東京發表 Ionex 車能網，希望透過此電動機車解決方案，讓消費者對於...
光陽日前於東京發表 Ionex 車能網，希望透過此電動機車解決方案，讓消費者對於綠能移動不必妥協。記者林鼎智／攝影
分享
柯勝峯表示，電動車不應該讓消費者有一種為了綠能犧牲、妥協的感覺，而是要讓消費者發...
柯勝峯表示，電動車不應該讓消費者有一種為了綠能犧牲、妥協的感覺，而是要讓消費者發自內心去接受。 記者林鼎智／攝影
分享
Ionex 不會要求其他業者使用特定電控系統、電機系統或是特定電池芯規格，只要電...
Ionex 不會要求其他業者使用特定電控系統、電機系統或是特定電池芯規格，只要電池大小孔阜符合、通過國家安全檢驗標準即可使用。記者林鼎智／攝影
分享

電動車車聯網綠能

相關新聞

美中談和 我半導體中箭

2018-03-27 00:13

宏達電去年賠2個股本 掛牌來最慘

2018-03-27 00:41

軟體開發、物聯網 人才需求大

2018-03-27 00:39

iPhone X買氣疲弱 擬換新衣再衝

2018-03-27 00:17

摺疊式iPhone組裝難度高 鴻海和碩考驗大

2018-03-27 00:17

蘋果擬推折疊iPhone

2018-03-26 23:55

送美國大學生進鴻海上班？威州將設專屬學位課程

2018-03-26 21:57

科技部培訓逾300名科研博士 投入產業界

2018-03-26 18:24

翻轉教育 遠傳推線上遊戲學習

2018-03-26 14:39

遠傳引進「玩轉學校」 用世界領袖高度換位思考

2018-03-26 14:39

研華結盟愛達智能 推「店算通」平台

2018-03-26 14:39

聯發科P60晶片助陣 Q2攻印度

2018-03-26 14:39

工研院牽默克 培育生醫人才

2018-03-26 14:39

鴻海小股東想抽FII 傳中籤率僅萬分之三

2018-03-26 11:47

電商2017年營收創高 獲利卻逆勢下滑

2018-03-26 11:41

黃立成做媒體大夢 勇尬臉書、谷歌

2018-03-26 11:12

獨家解析FII上市案 郭台銘說不出口的真相

2018-03-26 11:08

蔡明忠攜手郭董 合作愈來愈緊密

2018-03-26 01:02

亞太董事會 傳台灣大進駐

2018-03-26 00:28

亞太新總座黃南仁 扮集團5G舵手

2018-03-26 00:27

五考驗 匯率影響電子代工廠最甚

2018-03-26 00:24

零件漲不停 組裝廠出招救獲利

2018-03-26 00:24

鴻海新廠商機 亞翔搶頭香

2018-03-26 00:23

郭台銘談六流 要三實三虛

2018-03-26 00:23

鴻海面板設廠 中美同步加速

2018-03-26 00:20

郭董打造中國科技股王 關鍵三數字解讀

2018-03-16 09:56

全球新科技需求翻倍 這些5G概念股最有看頭

2018-03-08 11:32
看更多

熱門文章

IKEA被擋、宏達電放行 全因台灣這道「禁令」…

2018-03-26 09:00

雙北十大賣壓社區 兩社區房價僅最高價一半

2018-03-26 10:24

尹衍樑討債 何薇玲敦南豪宅天價法拍

2018-03-26 10:37

屋主要哭了 雙北這10大社區賣壓大、房價最高腰斬

2018-03-26 10:10

謝金河：臉書若有三長兩短 不一定是壞事

2018-03-26 15:17

想捧金飯碗嗎？台企銀徵才330名

2018-03-26 14:21

台經院：美中貿易戰恐引發匯率戰

2018-03-26 12:04

裕隆集團四寶 獲利大躍進

2018-03-26 20:28

鴻海小股東想抽FII 傳中籤率僅萬分之三

2018-03-26 11:47

工業服務業月薪近5萬 立委：數字漂亮但民眾認為差很多

2018-03-26 21:02

新電價4/1上路 3產業恐首當其衝

2018-03-26 10:54

豪宅遭法拍？何薇玲：債務仍在協商 原拍賣業已暫停

2018-03-26 13:29

送美國大學生進鴻海上班？威州將設專屬學位課程

2018-03-26 21:57

科技部培訓逾300名科研博士 投入產業界

2018-03-26 18:24

三十而立大不易 調查：4成8青年勞工有負債

2018-03-26 19:49

說到做到！潤泰新發100億現金 股東每股可領回6元

2018-03-26 22:54

中華郵政全民釋股？ 交通部長：可以思考

2018-03-26 11:56

聯發科P60晶片助陣 Q2攻印度

2018-03-26 14:39

搶救老人安養 陳冲：老人不是只要錢

2018-03-26 10:12

黃立成創辦社交「秘銀幣」上線 攜手MAX交易所

2018-03-26 18:47

鋼鋁關稅豁免？ 沈：大陸進口原料讓美方有疑慮

2018-03-26 11:20

台水南向 董事長郭俊銘：進軍印度市場

2018-03-26 17:26

陽明海運轉虧為盈 去年賺3.21億

2018-03-26 17:22

青貧！ 調查指出逾半數年輕人領過22K、四成八仍負債

2018-03-26 09:43

行政院版「當沖降稅」再延3年 證交稅收可增近百億

2018-03-26 18:20

歐洲商會：專業人士換工作 加薪幅度15到20%

2018-03-26 15:01

億元神祕車款 在台首度亮相

2018-03-26 14:39

寶成越南廠罷工事件落幕 員工恢復上班

2018-03-26 10:35

美中談和 我半導體中箭

2018-03-27 00:13

中美貿易戰火 新台幣早盤小升

2018-03-26 09:50

電商2017年營收創高 獲利卻逆勢下滑

2018-03-26 11:41

爭取鋼鋁關稅豁免 經長：不會用開放美豬交換

2018-03-26 14:39

走出財富管理 安養信託應該做更多

2018-03-26 09:21

福特主打SUV Explorer今年復出

2018-03-26 19:47

財長許虞哲：今年絕對不可能調漲菸稅

2018-03-26 10:32

台電電纜故障 忠孝東路四段1637戶停電已修復

2018-03-26 11:09

老人安養信託 陳冲提四建議

2018-03-26 14:11

工研院牽默克 培育生醫人才

2018-03-26 14:39

旺宏接單捷報 意法半導體採用

2018-03-26 15:39

聲寶、雄獅、台新銀跨界聯盟成軍 開創熟齡產業商機

2018-03-26 18:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top