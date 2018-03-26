科技部培訓逾300名科研博士 投入產業界

2018-03-26 18:24 中央社 台北26日電



國立台灣大學丁詩同教授（左起）、上銀科技董事長卓永財、科技部部長陳良基、科技部產學及園區業務司副司長涂君怡、工研院產業學院副執行長王本耀等，出席「蛻變求新RAISE博士誓師大會」啟動儀式。 聯合報系記者蔡穎青／攝影 分享 facebook 科技部今天舉辦「蛻變求新RAISE博士誓師大會」，帶著接受培訓的逾300名科研博士，共同宣誓結訓後將投入產業界發展。

根據科技部統計資料顯示，過去約有8成的博士級人才進入學研機構就職，投入產業界的比例僅18%。

科技部為鼓勵年輕人留台打拼，建置友善的基礎環境，多管齊下為培育年輕科技人才射出三支箭。第一支箭推出「博士創新之星計畫」，送百位博士到矽谷創新創業；第二支箭是啟動人才回流列車，推動「海外人才歸國方案」；第三支箭則是「重點產業高階人才培訓與就業計畫」(Rebuild After PhDs’Industrial Skilland Expertise，簡稱RAISE)。

科技部RAISE計畫，107年到109年辦理三梯次的培訓，由法人與大學擔任培訓單位，提供博士級產業訓儲菁英1年期的在職培訓(on the job training)，培訓期間至少6個月要到產業界實習，科技部將補助每人每月新台幣6萬元培訓酬金，培訓完成後科研博士可在業界就業或創業，成為提升產業競爭力的推手。

培訓領域包含生技、資通訊及半導體，以及綠色能源、智慧機械、新農業及文創產業等。合作廠商，包括上銀、宏碁、研華、中鋼、永豐餘、黑松等271家廠商，吸引600多名海內外博士報名參加，共錄取309名訓儲菁英。

科技部今天舉辦「蛻變求新RAISE博士誓師大會」，由部長陳良基等人帶著接受培訓的逾300名科研博士，共同宣誓結訓後將投入產業界發展。

參與培訓的吳博士畢業於國防醫學院生命科學所，曾擔任博士後研究。參與計畫錄取成為訓儲菁英，已運用博士後研究技術，開發車用型AED (AutomatedExternal Defibrillator，自動體外心臟去顫器)，可在救護車救援勤務或一般車輛上無負擔的攜帶並使用，希望培訓後可以成功創業。

另一名參與培訓的魏博士，本身為電機研究所畢業，家鄉在台東，透過RAISE計畫至台灣史前博物館進行培訓，運用本身資通訊專長為博物館打造虛擬博物館及便民的互動導覽環境，讓民眾更容易親近歷史典藏文物，挹注台灣文創產業持續發展基礎。

科技部長陳良基表示，RAISE計畫提供好的產學研跨界平台與學習資源，期許這群博士們建立良好的工作態度和敬業精神，多學多問，職場有許多東西是教室學不到的。