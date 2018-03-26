交大在台建校60周年校慶 表彰60位具影響力校友

2018-03-26 17:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



交通大學歡慶在台建校60週年，票選出60位在產、官、學界以及文化領域表現傑出、具影響力的交大校友，將於校慶前夕舉辦頒獎典禮，表彰校友在各領域以領航者之姿，奠定台灣發展根基。

校長校長張懋中表示，交通大學在台建校建立在前人的基礎及熱心校友的捐助上，60年來培育九萬多名優秀校友，在全球通訊、電子、IT產業、半導體、IC設計、網際網路、光電、文化領域皆佔有舉足輕重的地位，創造許多非凡成就。特別在交大建校一甲子之際，舉辦『交大甲子 領航60』校友選拔活動，表彰60位校友在各領域的卓越貢獻，期許交大人攜手同行致遠，將交大推上另一個高峰。

『交大甲子 領航60』從年初開始進行推選，由各學院推舉院內在企業、科技、學術、文化、藝術、產業領域之優秀系友，依各院畢業生人數比例計算，共推出97位校友代表。三月召開評審會議進行討論，投票圈選出60位獲選校友。27日公布獲選名單並同步舉辦「誰是您最想支持的交大校友」網路票選活動，由交大校友、在職教職員及在校生票選支持自己理想的交大楷模。

『交大甲子 領航60』校友票選活動，除了彰顯交大在甲子歲月中帶給台灣的貢獻，也期許再次凝聚校友向心力，搭建更緊密的交大網絡，以校友放眼全球的佈局，發揮更大的影響力，邁向偉大。

甲子校慶特展

交大人團結友愛與飲水思源之精神，如同無形的冠冕世代傳承。交通大學圖書館特別舉辦「在台建校一甲子校慶－交大人的冠冕」特展，3月29日至4月29日於圖書館大廳展出，以六大主題、350件珍貴文物與史料，呈現上海南洋公學(交通大學前身)到交大在台復校，逾百年交大人愛國、愛校情操以及一路上的篳路藍縷。

更難能可貴的是，由於交通大學與國立故宮博物院合作之故宮經典講座課程，邀請到故宮博物院提供南洋公學創設史料在圖書館展出。光緒22年(1896)，太子少保會辦商務大臣工部侍郎盛宣懷為了籌備新式教育，培養人材，奏請設立南洋公學，獲得朝廷同意。故宮院藏南洋公學籌備及首任總理何嗣焜史料，由周維強副研究員進行文獻梳理，完成約一萬五千餘字初稿；提供交大以數位展覽形式展出所有奏摺，並實體數位輸出光緒28年盛宣懷奏報南洋公學辦理及選舉章程事之摺片，讓交大人見證創校始起。

交大歷任校長肖像油畫展同樣於29日於圖書館大廳揭幕，展出由新竹市美術協會榮譽理事長、藝術家林授昌為交大校長彩繪之肖像油畫作品，包含盛宣懷創辦人、淩鴻勛校長、李熙謀校長、鍾皎光校長、劉浩春校長、盛慶琜校長、郭南宏校長、阮大年校長、鄧啟福校長、張俊彥校長、吳重雨校長、吳妍華校長及現任張懋中校長。畫作維妙維肖，將帶領交大邁向頂尖的校長風采留於畫中。

甲子校慶特別活動

「結緣在交大 那一年我們相遇、相知、相惜，感謝交大讓我找到生命中最重要的人。」交通大學校友會舉辦「交大愛相隨－牽手見證一甲子」活動，募集60對皆為交大校友的夫妻，於校慶當日牽手回娘家，以「交大見證我們的愛情，我們見證交大一甲子」祝福交大生日快樂。