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台灣3D列印醫療技術 進軍東南亞

2018-03-26 17:15中央社 台北26日電

生醫方案執行中心與企業、公部門合作，今天舉行進軍新南向啟用儀式，宣示將推動台灣3D列印醫療器材及智慧輔具的合作發展。

3D列印技術由於能直接產出終端產品，加上客製化高階醫材產品優勢，近年來在醫療產業廣泛被應用，3D列印也是智慧輔具不可或缺的基礎技術，因此成為各國爭相投入的新興領域與發展重點。

根據國際調研組織Business MonitorInternational（BMI）統計，全球醫療市場於2020年上看5034億美元，高齡化的社會型態將衍生對醫療器材需求的增加，其中3D列印在未來相關手術及骨科植入物產品市場，更占有舉足輕重的地位。

生醫產業創新推動方案執行中心今天連同中亞聯大暨醫療體系、上銀科技、長陽生醫、塑膠工業技術發展中心、台中市政府、科技部中部科學工業園區管理局等單位，舉辦中部智慧輔具進軍新南向啟用儀式，宣示將共同推動3D列印醫療器材及智慧輔具合作發展。

生醫產業創新推動方案執行中心行政長林治華表示，中部特色生技聚落有295家，重點領域包含輔具和精密機械、新興生技與製藥(原料藥)等，將盡力協助銜研發、製造、應用上中下游完整產業鏈，前進國際市場行銷推廣，與國際快速接軌。

中科管理局長陳銘煌表示，中部科學園區除了精密機械、生物技術、通訊、光電及積體電路等產業，更是適合發展醫療器材產業，因為鄰近產官學研醫地理位置便利，產業所需的能量與聚落集中且齊全，具備產業發展優勢。未來透過結合中國醫藥大學附設醫院3D列印技術臨床應用，以及中部產業強項的智慧輔具廠商的能量，相信能創造潛在市場，商機無限。

現場也安排3D列印醫療體驗區展出，匯集醫學影像分析系統、Stratasys Objet 30 3D列印機、微創手術輔助器械、正顎手術及骨科手術等數個手術導板等，展現台灣在3D列印醫療的充沛能量，更吸引新加坡參訪團的目光與驚嘆，成為行銷國際的最佳機會。

3D列印微創手術
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