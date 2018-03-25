郭台銘：傳統經濟、製造業遇到了一個很好的機會

2018-03-25 15:08 聯合報 記者 聯合報 記者 杜宗熹 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘今天在「2018中國（深圳）IT領袖峰會」上表示，傳統的經濟、傳統的製造業經歷了這麼多年以後，遇到了一個很好的機會，就是從工業製造的領域發現，任何的經濟最後要落到實體經濟上。但網路經濟有它的局限性，怎麼樣也不能按（出）一碗泡麵。

澎湃新聞網報導，郭台銘說，任何一個經濟，最後都要落到實體經濟上……剛剛（香港證交所行政總裁）李小加要水喝，他從手機一按手機上就能按出水來？做不到。網上經濟有它的局限性。還有一個比較有趣的，怎麼上廁所你都自己來。「我建議主辦單位將來給我弄一個互聯網的管子，可以送到華大基因去驗一驗今天的血壓怎麼樣」。

不過郭台銘也提到，網路跟實體經濟正在快速融合，給製造業帶來一個巨大的機會。「我們內部叫做實體跟虛擬的結合，硬軟整合的過程，所以才有了工業互聯網。」

郭台銘說，一般的互聯網大數據可以用挖掘、用數學運算，但富士康的工業互聯網有幾個特性，第一個是隱秘性，數據背後之間的物理意義及特徵之間的關聯性的邏輯、學理邏輯是不一樣的，所以不能用數學運算來算出農業生產跟工業生產，它的生產邏輯是不一樣的。

第二個是資料性，富士康要有全面性的資料，資料不夠全，不夠細，不夠海量，不夠結構，這個數據是沒辦法運算的。第三個是低質性，本身初期傳統產業是質量要求很低，每一個工段沒有連接，等到用了工業互聯網的鏈接，從工站到工站之間、廠區到廠區之間、供應商跟生產之間、公司跟客戶之間，現在跟很多大客戶已經是聯網，也就是做到大家互聯互通，分享數據。工業互聯網很大的實質意義在什麼？提質增效、降低減存，所以整個的邏輯都會改變。

郭台銘提到，富士康未來的目標是變成「六流」的公司，就是在虛這方面的訊流、技術流跟金流，這個叫「三虛」，另外的「三實」是人流、過程流跟物流，三虛三實是網上網下的結合。