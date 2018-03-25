財經觀點／5G東風已吹起 關鍵在商業模式

雲達科技總經理楊晴華。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

市場普遍預期５Ｇ將在二○二○年商轉，其實身在產業界，感受到市場脈動，可看出不管從技術、產品或市場各種角度，５Ｇ已經到了大多數元素聚集，東風已吹起，即將水到渠成的時刻了，接下來的發展關鍵在商業模式的建立。

５Ｇ會帶來很多破壞性建設，同時也帶來新的機會，成長性就像過去網路公司興起時，市場有大需求的情況類近，因為５Ｇ是一個革命性的進展。對消費者來說，初期可能不太有感覺，預料消費者最有感的５Ｇ應用，可能是影音的體驗，如下載４Ｋ、８Ｋ影音，或是虛擬實境的影音串流速度，過去可能要等很久，５Ｇ時代一下就完成；或是在無人車的體驗上，才能感受到５Ｇ的影響。

就產業界來看，業者取得新技術後，建立好的商業模式，就會展開布建，帶動硬體及服務提供者的新商機。在消費者願意付費獲得新服務，為業者帶來利潤，也就是有好的商業模式，５Ｇ市場才會大幅開展。

例如影音串流業者願不願意投資與提供更好、更創新的應用，而消費者也願意付費獲得這些服務，相信許多電信公司都已規劃許多新的商業模式，包括與汽車業者的合作。

我認為，因應二○二○年５Ｇ的商轉，所有的基礎建設要先展開，對５Ｇ相關設備廠來說，二○一九年就是５Ｇ元年。另外隨軟體定義網路、網路功能虛擬化，也就是不管是網路、運算或儲存都走向虛擬化，既有為客戶訂製特定功能設備的廠商，將面臨挑戰，市場也將出現洗牌。

就終端裝置來說，一旦邊緣運算更加成熟，加上５Ｇ的速度，其實很多運算功能交給邊緣運算即可，終端裝置不用有太多高規格的零組件，也會帶來終端裝置的變革。（本文由楊晴華口述，記者何佩儒整理）