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圓展科技 參加台北智慧城市論壇暨展覽

2018-03-23 21:15經濟日報 記者張義宮╱即時報導

圓展科技攜手資策會、北市府教育局及商研院於台北智慧城市論壇暨展覽展出新一代未來教...
圓展科技攜手資策會、北市府教育局及商研院於台北智慧城市論壇暨展覽展出新一代未來教室、視訊會議解決方案及專業錄播攝影機，向國際展示跨產業的研發實力，透過科技創新讓世界看見台灣。圖為台灣精品廠商圓展科技展出專業視訊攝影，吸引參觀者洽詢。圖／外貿協會提供
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圓展科技（ 3669）攜手資策會、北市府教育局及商研院於台北智慧城市論壇暨展覽展出新一代未來教室、視訊會議解決方案及專業錄播攝影機，向國際展示跨產業的研發實力，透過科技創新讓世界看見台灣。

為表示對教育盛會的支持，圓展表示，將配合資策會及北市府教育局於智慧教育展區，展出新一代未來教室解決方案，包含互動式觸控螢幕AVer CP864i、實物攝影機AVer F70-W、教室用視訊會議攝影機AVer CC30及平板充電同步車AVer S42i+，重現迷你南湖國小未來教室，供北市學校老師運用，並向世界各地的教育產業專家、學者及學校校長，分享智慧學習的實踐經驗與教學成果。

此外，圓展將與商研院於智慧城市展區IoT@LIVE主題館展出首次於亞洲亮相的視訊會議條形音箱AVer VB342、多點連線視訊會議系統AVer SVC500及雲端視訊會議專用攝影機AVer VC322，讓企業輕鬆享有超高品質的團隊溝通與協同作業，有效協助企業跨國互動零距離。

響應近期智慧醫療議題，圓展贊助合作夥伴全新專業錄播攝影機AVer PTZ310，在智慧醫療展區向國內外的醫院院長展示最新智慧醫療案例。AVer PTZ310 配備12倍光學變焦鏡頭、Full HD 1080p超高畫質影像，即時影像擷取及串流等功能，適用於手術示範教學錄影、直播，讓學習更有效率和彈性。

圓展智慧城市
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